Увага світу зараз прикута до Афганістану
Через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині країни
Найемоційніша панель Глобального форуму жінок-політичних лідерів – гуманітарна криза в Афганістані.
Лише цього року через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Більшість з них – жінки та діти.
Ще 500 тисяч можуть долучитися до двох мільйонів афганців-біженців, більшість з яких зараз зосереджені в Пакистані та Ірані.
Афганські жінки відтепер дискриміновані, мають проблеми з медициною, освітою, правом на роботу і потерпають від насильства.
Шукрія Баракзай – колишня депутатка парламенту Афганістану, активістка за права жінок, долучилась до обговорення з Великобританії. Їй вдалось виїхати з країни. Шукрія була свідком кривавих військових дій в Афганістані й напочатку 90-х і нині.
У 2003 році, Шукрія Баракзай брала безпосередню участь у напрацюванні, обговоренні та ухваленні нової конституції Афганістану, яка б забезпечувала рівні права для чоловіків та жінок. Працювала Послом Афганістану у Норвегії. Сьогодні справу її життя – право жінок на освіту і професію – в її рідній країні знищили.
Я слухала ці страшні свідчення і думала, що увага світу зараз прикута до Афганістану.
І тим непомітніше відбувається міграційна провокація поблизу польських кордонів, інспірована РФ.
Джерело: блог Ірини Геращенко