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    Увага світу зараз прикута до Афганістану

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Шукрія Баракзай &ndash; колишня депутатка парламенту Афганістану, активістка за права жінок - Увага світу зараз прикута до Афганістану
    Шукрія Баракзай – колишня депутатка парламенту Афганістану, активістка за права жінок
    фото: Ірина Геращенко/Facebook

    Через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині країни

    Найемоційніша панель Глобального форуму жінок-політичних лідерів – гуманітарна криза в Афганістані.

    Лише цього року через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Більшість з них – жінки та діти.

    Ще 500 тисяч можуть долучитися до двох мільйонів афганців-біженців, більшість з яких зараз зосереджені в Пакистані та Ірані.

    Афганські жінки відтепер дискриміновані, мають проблеми з медициною, освітою, правом на роботу і потерпають від насильства.

    Шукрія Баракзай – колишня депутатка парламенту Афганістану, активістка за права жінок, долучилась до обговорення з Великобританії. Їй вдалось виїхати з країни. Шукрія була свідком кривавих військових дій в Афганістані й напочатку 90-х і нині.

    У 2003 році, Шукрія Баракзай брала безпосередню участь у напрацюванні, обговоренні та ухваленні нової конституції Афганістану, яка б забезпечувала рівні права для чоловіків та жінок. Працювала Послом Афганістану у Норвегії. Сьогодні справу її життя – право жінок на освіту і професію – в її рідній країні знищили.

    Я слухала ці страшні свідчення і думала, що увага світу зараз прикута до Афганістану.

    І тим непомітніше відбувається міграційна провокація поблизу польських кордонів, інспірована РФ.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: Афганістан криза жінка біженці
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    Увага світу зараз прикута до Афганістану