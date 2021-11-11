Через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині країни

Найемоційніша панель Глобального форуму жінок-політичних лідерів – гуманітарна криза в Афганістані.

Лише цього року через конфлікт і захоплення влади талібами понад 500 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Більшість з них – жінки та діти.

Ще 500 тисяч можуть долучитися до двох мільйонів афганців-біженців, більшість з яких зараз зосереджені в Пакистані та Ірані.

Афганські жінки відтепер дискриміновані, мають проблеми з медициною, освітою, правом на роботу і потерпають від насильства.

Шукрія Баракзай – колишня депутатка парламенту Афганістану, активістка за права жінок, долучилась до обговорення з Великобританії. Їй вдалось виїхати з країни. Шукрія була свідком кривавих військових дій в Афганістані й напочатку 90-х і нині.

У 2003 році, Шукрія Баракзай брала безпосередню участь у напрацюванні, обговоренні та ухваленні нової конституції Афганістану, яка б забезпечувала рівні права для чоловіків та жінок. Працювала Послом Афганістану у Норвегії. Сьогодні справу її життя – право жінок на освіту і професію – в її рідній країні знищили.

Я слухала ці страшні свідчення і думала, що увага світу зараз прикута до Афганістану.

І тим непомітніше відбувається міграційна провокація поблизу польських кордонів, інспірована РФ.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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