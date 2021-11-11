Міграційна криза. Польща назвала авіакомпанію, яка доправляє налегалів до її кордону

У ЄС вважають, що за перевезенням біженців до Білорусі стоять російська і турецька авіакомпанії

Євросоюз обговорює можливість включити дві авіакомпанії до нового пакету санкцій щодо Білорусі. Йдеться про російську «Аерофлот» та турецьку Turkish Airlines. У Брюсселі допустили участь цих компаній у провокуванні міграційної кризи на східному кордоні ЄС.

Так, 11 листопада прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Варшава має дані, які вказують на причетність «Аерофлоту» до кризової ситуації з нелегалами з Близького Сходу на білорусько-польському кордоні. Він зазначив, що саме російська авіакомпанія доставляла мігрантів на кордон.

Німецький таблоїд Bild у понеділок стверджував, що «Аерофлот» та Turkish Airlines залучені у перевезенні мігрантів з Білорусі до Німеччини. Видання посилалося на джерела у силових відомствах. За його оцінкою, за останні шість тижнів до Німеччини через Білорусь прибули понад 6 тисяч біженців.

Отже, ЄС планує ввести нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до доставки мігрантів до кордонів Союзу через Білорусь. За даними ЗМІ, Брюссель може оголосити про запровадження нових санкцій разом із Великою Британією та США на початку грудня.

За даними Bloomberg, пакет санкцій складатиметься з двох блоків: санкції проти тих, хто відповідає за сприяння міграції, і проти тих, хто відповідає за порушення прав людини в Білорусі.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Росія не причетна до кризи на білорусько-польському кордоні. Очільник МЗС країни-агресорки спростував причетність авіакомпанії «Аерофлот» до перевезення біженців, про що повідомляють російські ЗМІ.

Лавров каже, що літаки «Аерофлоту» не виконують рейсів із перевезення біженців до Білорусі. За його словами, Варшава навмисно робить неправдиві заяви щодо участі авіакомпанії у напливі біженців.

Своєю чергою Turkish Airlines заявила, що її рейси до Мінська «в жодному разі не сприяють нелегальному імміграційному руху».

«Звинувачення у ЗМІ безпідставні», – йшлося у заяві 9 листопада.

Зазначимо, що наразі щотижня в Мінськ прибувають близько 40 літаків зі Стамбула, Дамаска та Дубая.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала країни-члени запровадити розширені санкції проти режиму Лукашенка, який використовує мігрантів як інструмент для політичного тиску на ЄС.

Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

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