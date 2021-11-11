Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів

Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання на тлі міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі

Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання на тлі міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі

Засідання пройде на запит Естонії, Франції та Ірландії

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй скликала екстрене засідання через ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Про це повідомляє Le Figaro.

Зокрема, верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що вражена ситуацією, що склалася на кордоні між країнами, оскільки люди «там змушені перебувати на морозі».

«Я вражена тим, що велика кількість мігрантів і біженців, як і раніше, залишаються в жахливому становищі, за температури, близької до мінусової, на кордоні Білорусі та Польщі», – заявила Бачелет.

Вона закликала країни терміново вжити заходів.

«Я закликаю зацікавлені держави вжити негайних заходів щодо розрядки та вирішення цієї нетерпимої ситуації відповідно до їхніх зобов'язань відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини та біженців», – додала вона.

Бачелет також закликала до негайного гуманітарного доступу, доступу журналістів та юристів на територію, де перебувають біженці.

«Кілька людей вже померли за останні місяці – уряди в регіоні не можуть не діяти і допустити, щоб загинуло ще більше людей», – наполягає верховна комісарка ООН.

В результаті цих заяв Естонія, Франція та Ірландія закликали до екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Воно має відбутися 11 листопада у другій половині дня.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

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