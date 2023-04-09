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9 квітня – одна з найтрагічніших дат в історії сучасної Грузії

glavcom.ua
Операція з придушення демонстрації розпочалася близько 4 ранку 9 квітня 1989 року

Насильство, застосоване солдатами радянської армії, згуртувало прихильників суверенітету Грузії

9 квітня – одна з найтрагічніших і водночас урочистих дат в історії сучасної Грузії.

Цього дня грузини згадують жертви жорстокого розгону мирного антирадянського мітингу в центрі Тбілісі.

Операція з придушення демонстрації розпочалася близько 4 ранку 9 квітня 1989 року. Військовослужбовці СРСР застосували проти беззбройних людей кийки, саперні лопатки та отруйні речовини. Загинув 21 демонстрант, більшість із них – молоді жінки.

Близько 200 осіб було госпіталізовано, тисячі звернулися до лікувальних закладів у наступні дні.

Насильство, застосоване солдатами радянської армії, згуртувало прихильників суверенітету. Почався процес консолідації грузинського суспільства навколо ідеї національної незалежності та відновлення державності.

9 квітня 1991 року, рівно через два роки після трагічних подій у Тбілісі, був прийнятий Акт про відновлення незалежності країни.

Ця дата стала днем пам'яті загиблих та днем національної єдності.

Джерело
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Теги: СРСР Грузія історія

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