Кремль без жалю посилає на смерть своїх громадян

Завдяки Путіну і мовчазній згоді мільйонів з карти РФ зникло ціле місто

Мінус одне місто

Ця цифра дорівнює населенню одного з великих міст РФ, таких як Набережні Челни, Пенза, Тула, Липецьк, Чебоксари, Кіров.

Станом на 2024 рік, за даними Росстату, всього на території Росії налічувалося 36 міст із населенням понад 500 тисяч. Якщо уявити, що загиблі півмільйона російських солдатів жили в одному з таких населених пунктів, то можна стверджувати, що він більше не існує. Завдяки Путіну і мовчазній згоді мільйонів з карти РФ зникло ціле місто.

Війна і смерть для «другосортних регіонів» РФ

За даними незалежних ЗМІ, за абсолютною кількістю загиблих лідирують Краснодарський край, Свердловська область, Башкортостан і Челябінська область. Але якщо перерахувати дані з урахуванням щільності чоловічого населення в кожному регіоні, то список вийде іншим.

З урахуванням цих даних перші п'ять рядків посіли Тива (48,6 смертей), Бурятія (36,7), Ненецький автономний округ (30), республіка Алтай (26,5) і Забайкальський край (26,2).

Замикають цей список Санкт-Петербург (2,5) і Москва (1). Тобто для уродженців цих міст імовірність загинути на війні в 30-40 разів менша, ніж для жителів Тиви і Бурятії.

Менше дітей

За даними останнього перепису населення, серед сімей із дітьми 55% – з однією дитиною, 33% – із двома, решта 12% – із трьома і більше. Виходячи з цих цифр, загиблі півмільйона російських чоловіків могли дати життя 800 тисячам дітей. Але замість цього росіянки віддають перевагу «гробовим» і «білим Ладам».

Більше спирту

Як відомо, росіяни – одна з найбільш питущих націй у світі. Середня кількість споживаного спирту на одну людину на рік становить 19 літрів.

Втративши півмільйона потенційних товаришів по чарці, кількість спирту для росіян збільшилася до 9 500 000 літрів. Буде чим пом'янути «хероїв».