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Антон Геращенко Громадський діяч

Рейс MH17: 9 років катастрофи

glavcom.ua
Збиття Boeing 777 біля Донецька – один з гучних злочинів російських окупантів
фото з відкритих джерел

В ім'я мирних людей, які загинули в тій страшній катастрофі, треба покарати всіх винуватців

17 липня 2014 року о 16:20 за місцевим часом проросійські бойовики під керівництвом терориста Гіркіна збили в небі над Україною Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines.

Ніхто з 298 осіб на борту літака не вижив.

Слідство тривало 6 років, після чого 9 березня 2020 року матеріали справи було передано до окружного суду Гааги.

17 листопада 2022 року Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка, визнаних винними в катастрофі малайзійського літака.

Їхній арешт, а також найсуворіше покарання для кремлівських терористів, які керували діями своїх маріонеток на Донбасі, стане найкращим актом відплати і справедливості в ім'я мирних людей, які загинули в тій страшній катастрофі.

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Теги: Ігор Гіркін авіакатастрофа Боїнг

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