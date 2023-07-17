Рейс MH17: 9 років катастрофи

Збиття Boeing 777 біля Донецька – один з гучних злочинів російських окупантів

В ім'я мирних людей, які загинули в тій страшній катастрофі, треба покарати всіх винуватців

17 липня 2014 року о 16:20 за місцевим часом проросійські бойовики під керівництвом терориста Гіркіна збили в небі над Україною Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines.

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Ніхто з 298 осіб на борту літака не вижив.

Слідство тривало 6 років, після чого 9 березня 2020 року матеріали справи було передано до окружного суду Гааги.

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17 листопада 2022 року Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка, визнаних винними в катастрофі малайзійського літака.

Їхній арешт, а також найсуворіше покарання для кремлівських терористів, які керували діями своїх маріонеток на Донбасі, стане найкращим актом відплати і справедливості в ім'я мирних людей, які загинули в тій страшній катастрофі.