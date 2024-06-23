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Антон Геращенко Громадський діяч

Річниця бунту Пригожина: як склалася доля ключових постатей, пов'язаних із заколотом

glavcom.ua
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Весною 2023 року ватажок «вагнерівців» публічно обматюкав керівництво Міноборони та Генштабу РФ за те, що ті не давали снаряди його бійцям
фото з відкритих джерел

Пригожин був убитий через два місяці після заколоту

Конфлікт між головою ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та тодішнім Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу на тлі російського вторгнення в Україну в результаті призвів до заколоту, який розпочався 23 червня 2023 року.

«Де боєприпаси?!»

Навесні 2023 року ватажок «вагнерівців» публічно матюкає керівництво Міноборони та Генштабу за те, що ті не дають снаряди його бійцям, які штурмують Бахмут, і загрожує відвести своїх найманців з лінії фронту, оголивши позиції.

Марш справедливості

У червні всіх найманців «Вагнера» ​​зобов'язують підписати контракт із армією. Розуміючи, що доля висить на волосині, Пригожин оголошує «марш справедливості» на Москву. У ході просування найманці збивають гелікоптери та літак, внаслідок чого гине кілька російських військових.

Реакція Путіна та роль Лукашенка

Путін у відеозверненні, не згадуючи імені Пригожина, називає його зрадником. На півдорозі до Кремля бунт несподівано затихає: офіційно після втручання Лукашенка вагнерівці відходять до Білорусі. Пригожин та командири незабаром особисто зустрінуться з Путіним.

Помста за заколот

Через два місяці після заколоту, 23 серпня 2023 року, приватний літак, на борту якого були Пригожин та керівництво «Вагнера», за загадкових обставин розіб'ється у Тверській області.

Доля Шойгу та Герасимова після смерті Пригожина

Невдачі у війні з Україною зменшили вплив Шойгу. У травні 2024 року його було звільнено з посади міністра оборони, у міністерстві почалися чистки. Шойгу «понизили», перемістивши на посаду секретаря Радбезу.

Герасимов, який був головним об'єктом критики Пригожина, зберіг своє службове становище. З 2012 року Герасимов очолює російський Генштаб, із 2023 року командує угрупуванням окупантів в Україні.

Суровікін – співучасник заколоту?

Деякий час Сергій Суровікін командував російським угрупуванням в Україні, але потім був звільнений. Стало ясно, що з Пригожиним вони скоріше виступають як союзники. У день заколоту Суровікін намагався зупинити Пригожина. У ЗМІ тоді просочилася інформація, що Суровікін міг знати підготовку бунту та опинився під домашнім арештом.

«Миротворець» Лукашенко

За словами білоруського диктатора, він переконав Путіна, що зможе заспокоїти Пригожина та зупинити його похід на Москву. Після заколоту було оголошено, що найманці перебазуються до Білорусі, щоби тренувати місцевих військових. Пізніше, після загибелі Пригожина, Лукашенко заявив, що гарантій безпеки йому не давав і дати в принципі не міг.

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Теги: Євген Пригожин історія росія путін

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