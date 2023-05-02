«Чорна армія» та буддизм. Як Шойгу готує собі запасний аеродром
Глава міноборони РФ обережно зміцнює свої позиції в рідній Тиві
Розповідаємо про малопомітну діяльність міністра:
Господар тайги
- Регіон є особистою вотчиною Шойгу. Він має намір сховатися тут, якщо його звинуватять у невдачах в Україні. Адже втрата посту означатиме і ризик ліквідації.
- Клан Шойгу опікує весь великий бізнес в республіці. Навіть олігарх Дерипаска вважає за краще платити, а не шукати правди.
- Міністр оборони контролює призначення керівників регіону. Колишній глава Шолбан Кара-Оол відкрито визнавав свою «підпорядкованість».
- Місцевий криміналітет був об'єднаний у т. зв. «Чорну армію» (етнічне воєнізоване формування) під контролем людей Шойгу. Операцію ФСБ проти «ЧА» експерти розцінили як удар по Шойгу та його ставлеників.
Місцеві «скрєпи»
- З ініціативи Шойгу 28 квітня 2023 року в Кизилі (столиця Тиви) відкрили найбільший у РФ буддійський монастир.
- Це викликало резонанс у ЗМІ, незручні питання на адресу Шойгу і навіть звинувачення у шаманізмі.
- Дочка Шойгу відповіла критикам, що тато – православний, а буддизм – це «культурний код Тиви».
Що таке Тива?
- Колишня китайська територія. До складу СРСР увійшла лише у 1944 році і зараз це частина сибірського округу. Населення 337 299 осіб.
- 82% населення – етнічні тивинці, життєустрій багато в чому визначає кланово-родова система.
У разі форс-мажору в Москві імміграція в Тиву для Шойгу цілком логічний та робочий варіант. А близькість Китаю вносить додатковий екшен-елемент до історії.
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