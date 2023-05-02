«Чорна армія» та буддизм. Як Шойгу готує собі запасний аеродром

Сергій Шойгу фото з відкритих джерел

Глава міноборони РФ обережно зміцнює свої позиції в рідній Тиві

Розповідаємо про малопомітну діяльність міністра: Будь ласка, читайте текст після реклами Господар тайги Регіон є особистою вотчиною Шойгу. Він має намір сховатися тут, якщо його звинуватять у невдачах в Україні. Адже втрата посту означатиме і ризик ліквідації. Клан Шойгу опікує весь великий бізнес в республіці. Навіть олігарх Дерипаска вважає за краще платити, а не шукати правди. Міністр оборони контролює призначення керівників регіону. Колишній глава Шолбан Кара-Оол відкрито визнавав свою «підпорядкованість». Місцевий криміналітет був об'єднаний у т. зв. «Чорну армію» (етнічне воєнізоване формування) під контролем людей Шойгу. Операцію ФСБ проти «ЧА» експерти розцінили як удар по Шойгу та його ставлеників. Місцеві «скрєпи» З ініціативи Шойгу 28 квітня 2023 року в Кизилі (столиця Тиви) відкрили найбільший у РФ буддійський монастир.

Це викликало резонанс у ЗМІ, незручні питання на адресу Шойгу і навіть звинувачення у шаманізмі.

Дочка Шойгу відповіла критикам, що тато – православний, а буддизм – це «культурний код Тиви». Що таке Тива? Колишня китайська територія. До складу СРСР увійшла лише у 1944 році і зараз це частина сибірського округу. Населення 337 299 осіб.

82% населення – етнічні тивинці, життєустрій багато в чому визначає кланово-родова система. У разі форс-мажору в Москві імміграція в Тиву для Шойгу цілком логічний та робочий варіант. А близькість Китаю вносить додатковий екшен-елемент до історії. Читайте також: Занепад «Вагнера». Хто замінить Пригожина та його армію вбивць

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