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«Чорна армія» та буддизм. Як Шойгу готує собі запасний аеродром

glavcom.ua
Сергій Шойгу
фото з відкритих джерел

Глава міноборони РФ обережно зміцнює свої позиції в рідній Тиві

Розповідаємо про малопомітну діяльність міністра:

Господар тайги

  1. Регіон є особистою вотчиною Шойгу. Він має намір сховатися тут, якщо його звинуватять у невдачах в Україні. Адже втрата посту означатиме і ризик ліквідації.
  2. Клан Шойгу опікує весь великий бізнес в республіці. Навіть олігарх Дерипаска вважає за краще платити, а не шукати правди.
  3. Міністр оборони контролює призначення керівників регіону. Колишній глава Шолбан Кара-Оол відкрито визнавав свою «підпорядкованість».
  4. Місцевий криміналітет був об'єднаний у т. зв. «Чорну армію» (етнічне воєнізоване формування) під контролем людей Шойгу. Операцію ФСБ проти «ЧА» експерти розцінили як удар по Шойгу та його ставлеників.

Місцеві «скрєпи»

  • З ініціативи Шойгу 28 квітня 2023 року в Кизилі (столиця Тиви) відкрили найбільший у РФ буддійський монастир.
  • Це викликало резонанс у ЗМІ, незручні питання на адресу Шойгу і навіть звинувачення у шаманізмі.
  • Дочка Шойгу відповіла критикам, що тато – православний, а буддизм – це «культурний код Тиви».

Що таке Тива?

  • Колишня китайська територія. До складу СРСР увійшла лише у 1944 році і зараз це частина сибірського округу. Населення 337 299 осіб.
  • 82% населення – етнічні тивинці, життєустрій багато в чому визначає кланово-родова система.

У разі форс-мажору в Москві імміграція в Тиву для Шойгу цілком логічний та робочий варіант. А близькість Китаю вносить додатковий екшен-елемент до історії.

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Теги: окупанти армія бізнес Міноборони РФ Сергій Шойгу

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