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США запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів
фото з відкритих джерел

Підсанкційні судді і члени їхніх сімей не мають права на в’їзд до США

Державний департамент США оголосив санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, яких вважають причетними до корупції. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Під санкції потрапили Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія і Валеріан Церцвадзе. Відтепер ці судді, а також члени їхніх сімей не мають права на в’їзд до США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав їх особами, які «підривали верховенство закону й віру суспільства у судову систему Грузії».

Водночас у Держдепартаменті зазначили, що США підтримують усіх грузин у прагненні до демократії та верховенства права. Також у відомстві висловили підтримку «всім суддям, які мають чесність і мужність діяти неупереджено і незалежно».

Раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що будь-хто, хто підтримає законопроєкти в грузинському парламенті про іноземних агентів, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії.

Нагадаємо, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

Згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.

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Теги: суд санкції Грузія США

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