США запровадили санкції проти чотирьох грузинських суддів

Підсанкційні судді і члени їхніх сімей не мають права на в’їзд до США

Державний департамент США оголосив санкції проти чотирьох грузинських суддів і членів Вищої ради юстиції Грузії, яких вважають причетними до корупції. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

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Під санкції потрапили Міхеїл Чинчаладзе, Леван Мурусідзе, Іраклій Шенгелія і Валеріан Церцвадзе. Відтепер ці судді, а також члени їхніх сімей не мають права на в’їзд до США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав їх особами, які «підривали верховенство закону й віру суспільства у судову систему Грузії».

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Водночас у Держдепартаменті зазначили, що США підтримують усіх грузин у прагненні до демократії та верховенства права. Також у відомстві висловили підтримку «всім суддям, які мають чесність і мужність діяти неупереджено і незалежно».

Раніше речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що будь-хто, хто підтримає законопроєкти в грузинському парламенті про іноземних агентів, нестиме відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії.

Нагадаємо, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів.

Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.

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Згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів. 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт про іноагентів.