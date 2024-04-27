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Антон Геращенко Громадський діяч

Безславний кінець пропагандистів Німеччини та Африки. Урок для рупорів Кремля

glavcom.ua
Сержант армії США Джон Вудз стратив нац-ів за вироком суду
фото з відкритих джерел

«На майбутньому суді російським пропагандистам не допоможуть посилання на свободу слова»

Соловйов, Скабєєва, Симоньян та інші російські пропагандисти винні у геноциді українців. Як було покарано їхніх попередників – посібників злочинних режимів?

Ідеологи та пропагандисти Третього рейху (1933-1945)

  • Йозеф Геббельс, начальник управління пропаганди НСДАП, автор рецепта: «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней», не став чекати суду і прийняв отруту 1 травня 1945 року.
  • Альфред Розенберг, ідеолог НСДАП і уповноважений фюрера з контролю за духовним і світоглядним вихованням, був занесений Нюрнберзьким трибуналом до списку основних військових злочинців. Повішений 16 жовтня 1946 року.
  • Юліус Штрейхер, головний редактор антисемітської газети Der Stürmer («Штурмовик»), ідеолог расизму. За вироком Нюрнберзького трибуналу визнаний винним за заклики до геноциду. Повішений 16 жовтня 1946 року.
  • Вільгельм Вайс, головний редактор газети НСДАП Völkischer Beobachter («Фолькішер Беобахтер») і голова Асоціації німецької преси. Під час Нюрнберзького процесу отримав три роки таборів із конфіскацією 30% власності. Помер в ув'язненні 24 лютого 1950 року.

Трагедія Руанди. Справа радіостанції RTLM «Тисяча пагорбів»

Журналісти (всі з народності хуту) з 1993 по 1994 рік відкрито закликали до винищення народності тутсі. У результаті знищено від 500 000 до 1 100 000 людина.

Кореспонденти станції Бернар Мукінго та Валері Бемерики за вироком Міжнародного трибуналу від 3 грудня 2003 року отримали довічні терміни.

У майбутньому суді російським пропагандистам не допоможуть посилання на свободу слова. Докази їхніх злочинів проти людяності щодня з'являються у прямому ефірі росТВ.

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Джерело
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Теги: Африка Німеччина історія пропаганда

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