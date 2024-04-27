Безславний кінець пропагандистів Німеччини та Африки. Урок для рупорів Кремля

«На майбутньому суді російським пропагандистам не допоможуть посилання на свободу слова»

Соловйов, Скабєєва, Симоньян та інші російські пропагандисти винні у геноциді українців. Як було покарано їхніх попередників – посібників злочинних режимів?

Ідеологи та пропагандисти Третього рейху (1933-1945)

Йозеф Геббельс , начальник управління пропаганди НСДАП, автор рецепта: «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней», не став чекати суду і прийняв отруту 1 травня 1945 року.

, начальник управління пропаганди НСДАП, автор рецепта: «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней», не став чекати суду і прийняв отруту 1 травня 1945 року. Альфред Розенберг , ідеолог НСДАП і уповноважений фюрера з контролю за духовним і світоглядним вихованням, був занесений Нюрнберзьким трибуналом до списку основних військових злочинців. Повішений 16 жовтня 1946 року.

, ідеолог НСДАП і уповноважений фюрера з контролю за духовним і світоглядним вихованням, був занесений Нюрнберзьким трибуналом до списку основних військових злочинців. Повішений 16 жовтня 1946 року. Юліус Штрейхер , головний редактор антисемітської газети Der Stürmer («Штурмовик»), ідеолог расизму. За вироком Нюрнберзького трибуналу визнаний винним за заклики до геноциду. Повішений 16 жовтня 1946 року.

, головний редактор антисемітської газети Der Stürmer («Штурмовик»), ідеолог расизму. За вироком Нюрнберзького трибуналу визнаний винним за заклики до геноциду. Повішений 16 жовтня 1946 року. Вільгельм Вайс, головний редактор газети НСДАП Völkischer Beobachter («Фолькішер Беобахтер») і голова Асоціації німецької преси. Під час Нюрнберзького процесу отримав три роки таборів із конфіскацією 30% власності. Помер в ув'язненні 24 лютого 1950 року.

Трагедія Руанди. Справа радіостанції RTLM «Тисяча пагорбів»

Журналісти (всі з народності хуту) з 1993 по 1994 рік відкрито закликали до винищення народності тутсі. У результаті знищено від 500 000 до 1 100 000 людина.

Кореспонденти станції Бернар Мукінго та Валері Бемерики за вироком Міжнародного трибуналу від 3 грудня 2003 року отримали довічні терміни.

У майбутньому суді російським пропагандистам не допоможуть посилання на свободу слова. Докази їхніх злочинів проти людяності щодня з'являються у прямому ефірі росТВ.