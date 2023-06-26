Чи можливий другий похід Пригожина на Москву?

Пригожин і його банда втратили «ореол героїв» в очах більшості колишніх соратників і співчуваючих

Я вважаю, що це малоймовірно, і ось чому:

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Перше

Втрачено ефект раптовості. Усі спецслужби росії зараз дивляться на те, що відбувається навколо бахмутського м'ясника, і активно вербують незадоволених зрадою в найближчому оточенні пригожина. Тому кожен крок і дії пригожина зараз будуть під контролем.

Друге

Пригожин і його банда втратили «ореол героїв» в очах більшості колишніх соратників і співчуваючих:

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через те, що він зупинився і не пішов на Москву, фактично злякався, а в Росії це – вирок;

через зраду своїх;

через убивство льотчиків і фактичне захоплення в заручники частини керівництва міноборони і генштабу в ростові (хоча для багатьох росіян це було демонстрацією сили, а за вбитих на війні в росії видають квитки в цирк і сприймають як витратний матеріал самі ж росіяни).

Можливі варіанти розвитку подій: