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Антон Геращенко Заступник очільника МВС 

Чи можливий другий похід Пригожина на Москву?

glavcom.ua
Остання публічна поява Євгенія Пригожина у Ростові після заколоту
фото з відкритих джерел

Пригожин і його банда втратили «ореол героїв» в очах більшості колишніх соратників і співчуваючих

Я вважаю, що це малоймовірно, і ось чому:

Перше

Втрачено ефект раптовості. Усі спецслужби росії зараз дивляться на те, що відбувається навколо бахмутського м'ясника, і активно вербують незадоволених зрадою в найближчому оточенні пригожина. Тому кожен крок і дії пригожина зараз будуть під контролем.

Друге

Пригожин і його банда втратили «ореол героїв» в очах більшості колишніх соратників і співчуваючих:

  • через те, що він зупинився і не пішов на Москву, фактично злякався, а в Росії це – вирок;
  • через зраду своїх;
  • через убивство льотчиків і фактичне захоплення в заручники частини керівництва міноборони і генштабу в ростові (хоча для багатьох росіян це було демонстрацією сили, а за вбитих на війні в росії видають квитки в цирк і сприймають як витратний матеріал самі ж росіяни).

Можливі варіанти розвитку подій:

  1. Путин не пробачить пригожину його зради і демонстрації слабкості свого режиму. Думаю, він зробить усе, щоб нейтралізувати пригожина. Для путіна ідеальний варіант – це його фізична ліквідація, а не арешт або заслання. Оскільки з-під арешту його можуть відбити його добре підготовлені головорізи, а із заслання він може повернутися, накопичивши сили, ще більше ненависті і скористатися майбутніми ще більшими провалами путіна і його генералів.
  2. Хотя я не можу виключити варіант, за якого пригожин буде сидіти в одній колонії з навальним.
  3. Репрессии і зачистка всіх, хто підтримав пригожина серед військових, чиновників і в медійному просторі.
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Джерело
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Теги: росія путін Євген Пригожин

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