У Миколаєві пролунали вибухи
Місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів міста
У Миколаєві сьогодні пролунали декілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».
Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51.
Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи.
Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.
Сьогодні зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.
Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.
Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.