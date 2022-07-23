У Миколаєві пролунали вибухи

Місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів міста

У Миколаєві сьогодні пролунали декілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51.

Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи.

Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.

Сьогодні зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.