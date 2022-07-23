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    Події в Україні

    У Миколаєві пролунали вибухи

    У Миколаєві пролунали вибухи
    фото з відкритих джерел

    Місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів міста

    У Миколаєві сьогодні пролунали декілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

    Зазначається, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 17:51.

    Наразі місцева влада та військові не коментували інформацію про вибухи.

    Проте місцеві ЗМІ повідомляють про дим в одному з районів Миколаєва.

    Сьогодні зранку близько 04:20 російські війська завдали удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300.

    Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України. Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

    Також у ніч на 23 липня російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 23 липня
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві пролунали вибухи