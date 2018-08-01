Український мобільний оператор вдвічі підняв ціни на свої послуги



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З 1 серпня 2018 року буде змінено умови обслуговування в архівних тарифних планах

Український мобільний оператор Vodafone Ukraine з 1 серпня переводить частину своїх абонентів на нові тарифи з більш високою, майже в два рази, вартістю послуг.

Про це повідомляє прес-служба оператора.

«Шановні користувачі! Звертаємо вашу увагу, що з 1 серпня 2018 року буде змінено умови обслуговування в архівних тарифних планах», – йдеться в повідомленні.

Оператор оголосив про закриття відразу 18 тарифних планів для корпоративних абонентів. Зокрема оператор закриває дві лінійки тарифів: «30+/50+/90+/150+», «Офіс 10/20/30/40/50/80/90». Для абонентів цих тарифів ціни зростуть більш ніж в 2 рази.

Так, абонентам з тарифом «Офіс 30+» доведеться платити 70 гривень, а абонентам з тарифів «Офіс 50» – 110 гривень.

Також «Vodafone Україна» закриє тарифи «Смарт Офіс 20/40/60/100/160/220» і Смарт Офіс 3G. Абоненти, які користувалися недорогими тарифами «Смарт Офіс 20/40/60»з 1 серпня доведеться платити значно більше: 40 гривень, 70 гривень та 120 гривень відповідно. Для абонентів з тарифами «Смарт Офіс 100/160/220« ціни зростуть в середньому на 75%.

Найбільше вартість абонентської плати зросте для тих абонентів, які користувалися найдоступнішими тарифами.