Чи зміниться щось для світу, коли Путіна не стане?

Лідер РФ нічого так не боїться і нічого його так не з’їдає, як публічне приниження

Останнім часом мене чомусь особливо багато людей питає: «Коли помре Путін?» Так от, в день святого Володимира, можу сказати, що в мене є відповідь на це питання.

Він, на жаль, не хворий смертельно. Але його смерть прискорить приниження.

Він нічого так не боїться і нічого його так не з’їдає, як публічне приниження.

Згадайте, як на саміті Великої сімки Трюдо поради роздягнутися до пояса, щоб бути такими ж крутими, як Путін. Після цього, на другий день Путін довго бурмотів щось про це на прес-конференції після Каспійського саміту, хоча не було навіть питання про це. Він панічно залежний від публічних принижень.

Що може стати каталізатором смерті Путіна? В ідеалі, треба відвоювати Херсон. Після цього, протягом місяця він сам себе з’їсть.