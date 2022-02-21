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    Думки вголос

    Лукашенко – спільник Кремля, якого не шкода

    Білорусь вже давно не є самостійною державою - Лукашенко – спільник Кремля, якого не шкода
    Білорусь вже давно не є самостійною державою
    фото з відкритих джерел

    Правитель Білорусі дуже довго танцював між Росією та цивілізованим світом

    Росія ввела війська до Білорусі, а тепер не виводить. Подобається, не подобається – ці слова явно готувалися для Лукашенка.

    Я попереджав, що Путін розуміє лише мову сили. Білорусь повелася на легкі кремлівські гроші, почала тиснути на Україну і виконувати кожну забаганку свого спонсора. Тепер їй загрожує «союзна держава». Це коли союз є, а держав немає.

    Були у Лукашенка вчення, пройшли вчення. А от у Путіна не пройшли, бо зброя залишиться і військові теж. Зазвичай, так і починається окупація.

    Чому так? Цього ніхто не знає. Можливо, Кремль розуміє, що Україну без бою взяти не вдасться. Тому влаштовує провокації на окупованій частині Донбасу та віджимає собі Білорусь. Все заради картинки. Все заради карти СРСР, на якій можна замалювати ще одну «повернуту» республіку.

    Можу лише сказати, що Лукашенко у цій ситуації – не жертва, а співучасник. Хто не вміє обирати сторону, того захопить одна із сторін. Правитель Білорусі дуже довго танцював між Росією та цивілізованим світом – от і дотанцювався.

    Була ж славна країна. Тепер ризикуємо отримати «БілАбхазію».

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    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: Білорусь Росія зброя Олександр Лукашенко Путін держава окупація
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    Лукашенко – спільник Кремля, якого не шкода