Вибори у Франції. Стало відомо, чому Макрон ще не оголосив про другий термін

Еммануель Макрон поки що офіційно не оголошував про свою участь у виборах президента, які відбудуться у квітні

Увага європейських лідерів прикута до ситуації навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон відклав висунення своєї кандидатури на пост президента. Як повідомляє BFM TV, таке рішення чинного глави Франції пов'язують з кризою в Україні.

У ЗМІ заявили, що головним пріоритетом зараз для Макрона є стабілізація ситуації в Україні, тому він відклав свою виборчу кампанію.

«Враховуючи численні телефонні розмови між Сполученими Штатами і Росією, здається, що пріоритетом президента є припинення українського конфлікту. Оголошення його кандидатури в президенти відкладається», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що чергові президентські вибори у Франції відбудуться 10 квітня 2022 року. Еммануель Макрон поки що офіційно не оголошував про свою участь, але французькі соціологи віддають йому перемогу в першому та другому турі виборів.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон організовує проведення саміту Путіна та Байдена. Президент США Джо Байден зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним, якщо не станеться повномасштабного вторгнення до України. Така сама умова названа для зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У неділю Макрон двічі дзвонив Путіну. Відомо, що друга розмова Макрона і Путіна тривала годину.

Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

До слова, Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.

До слова, згідно з заявою очільника бритаанського уряду Бориса Джонсона і Макрона, найближчий тиждень буде найважливішим для врегулювання ситуації в Україні.

Також Британія і США готують жорсткі санкції для російських бізнесменів.

Тим часом 20 лютого американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Білгорода спостерігаються численні нові розгортання російських сил на місцевості.

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