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    Думки вголос

    Кремль закликає до українізації пропаганди

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Українська мова&nbsp;&ndash; потужна зброя, якою окупанти ніколи не заволодіють - Кремль закликає до українізації пропаганди
    Українська мова – потужна зброя, якою окупанти ніколи не заволодіють
    фото з відкритих джерел

    Навіть Москва розуміє, що російська мова більше не аргумент

    Це заклик від найактивніших кремлівських пропагандистів:

    «...Есть ещё один информационный фронт, который важно срочно сформировать. Это украиноязычная аудитория. Отмахиваться от этого сегмента не стоит.

    Большинству из них мы никогда и ничего не объясним. Но с меньшинством работа должна активно проводится.

    Очень прошу коллег и активистов, переводчиков, студентов – переводите материалы и на украинский тоже, открывайте сайты и блоги на украинском языке».

    ***

    Кремль закликає до українізації пропаганди. Фактично, це повторення 1930-х.

    Сенс зрозумілий: активна частка суспільства звикла більше довіряти україномовним джерелам, а російськомовні або ігнорує, або апріорі вважає недостовірними, маніпулятивними.

    Отже, україномовні вкиди «українців вбивають ЗСУ» і «не все так однозначно» будуть. Варто кожному посилити інформаційну гігієну

    І ще один момент у зв'язку з цим. Не дуже приємний. Ворог завжди розумів цінність язика, як інструменту пропаганди. Всі століття, доки окупував наші землі. І тепер оце знов дійшов до цінності мови, як інструменту агітації.

    На жаль, значна, дуже значна частка українців до ідеї цінності мови ще не дійшла. І навіть досі посилається на «русскоязичних на фронті» (котрих в реалі було, згідно з соціологією, 6%, тепер, мабуть, ще менше).

    Але ви ж самі бачите: російськомовних апріорі вважають зручною і доступною, легко маніпульованою аудиторією кремлівської пропаганди. Із закиданням в цей сегмент своїх тез в Кремля проблем немає.

    А от з україномовним сегментом навпаки – майже немає шансів, вони самі це визнають

    Ну, це крім того, що перед сусідами соромно. І кадри зі сльозами жінки в бомбосховищі просто копіпастом вставляються до агіток Кремля – бо вона плаче «дамой хачу», а не «додому хочу». Чим не прекрасна ілюстрація до «знущань укронацистів з російськомовних»? І перевірить, що це українське місто під час російських обстрілів, мало хто з глядачів.

    Так, тема незручна і вічно зустрічає відпір «не на часі», останні вісім років війни тим більше. Але війна, навпаки, найбільш вдалий момент утвердити себе.

    Пишу як білінгв, з дитинства російськомовний, побутово поки здебільшого теж. Але війна нас міняє, і в дечому – на краще міняє.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: росія окупанти пропаганда війна інформаційна війна мова українська мова Україна окупація #stoprussia
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    Кремль закликає до українізації пропаганди