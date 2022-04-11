Українки розповіли, як реагують окупанти на унітаз (відео)

Навіть у такі страшні часи, українці не втрачають почуття гумору

Путінська орда продовжує нищити українські міста

Українські жінки, що пережили російську окупацію, розповіли, що відбувалося з російськими загарбниками, які побачили унітаз.

«Каже, а що це таке? Йому кажуть − унітаз. А він все одно не розуміє, що це. Коли йому пояснили, він ще довго не вірив, що можна спрявляти потребу прямо в хаті», − сміються українки.

За словами жінок, у сісідньому селі окупанти взагалі не розібрались, як використовувати туалет і ставили на унітаз мисочку.

Нагадаємо, у Гуляйполі Запорізької області ракета росіян поцілила у туалет та розбила його.

Як ідеться у повідомленні, ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.