Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована

Очікування нападу Росії на котрусь країну Балтії – бо це близько, територія мала і військ для оборони критично мало – створює особливий контекст. Найімовірніші цілі армії Росі – Литва (Сувалкський коридор) або Естонія – невеличка Нарва буквально через короткий міст від Росії.

53-тисячна Нарва виглядає ймовірнішою ціллю, бо по суті це такий крихітний Донбас взірця 2013-го. «Найбільш російське місто Європи». Там до 90-95% російськомовних і російськокультурних. Орієнтовно половина має громадянство РФ (до окупації СССР прикордонна Нарва мала 65% естонського населення, тепер – 6%). Значна частка мешканців міста – ешелоновані вже російськими окупантами росіяни чи їх нащадки.

Місцеві мешканці переважно розмовляють російською і підтримують російську політику. Вони дивляться російські телеканали, читають російські пропагандистські ТГ-канали, щороку виходять на набережну, щоб подивитися концерт до «9мая», який Росія влаштовує саме для них як складник ідеологічної обробки. А в Естонії сил і бажання щось з цим робити дотепер не було.

З цього приводу в російському проєкті Republic з’явився цікавий розлогий матеріал «Естонська Нарва на розламі часів». Кілька цитат мешканців Нарви з цієї статті варто навести.

Громадяни Естонії з Нарви Кірілл, його жінка Наталья, дочка Соф’я. Вся рідня Натальї живе в Україні, однак вона твердить: «...я думаю, що Путін все одно правий». Кірілл додає: «Ми не проти Європи, ми самі живемо в Європі, але ми не хочемо, щоб Європа знову ставала нацистською, а там зараз онуки нацистів при владі».

Народжений в Нарві Вадім, ІТ-шник з Таллінна, 31 рік (тобто, СССР вже не застав): «якби в Нарві провели опитування, чи хочуть нарвітяни, щоб Росія приєднала їхнє місто, то 70% відповіли б ствердно. Якщо нас змушують говорити естонською і забороняють російські прапори - це що, демократія?».

Тобто, де-факто Нарва вже окупована Росією. Через мову, через інформаційний пресинг, через культурні наративи. Автори статі про Нарву теж позначили ці причини: «Як так сталось? Люди звикли жити під акомпанемент російського ТБ, яке у Нарві ловиться без проблем та додаткових інструментів».

Тому нікого і не здивує, якщо слідом за російськими ТГ-каналами туди зайдуть і російські танки. «Рятувати» чергових російськомовних.

Але річ в тім, що до російських танків, до прильоту «Герані» панівна більшість громадян будь-якої держави вперто не хоче розуміти: «Камеді клаб», Пушкін і Барто, «Ірония судьби», «Маша і мєдвєдь», російська мова загалом – це теж смертельна зброя Кремля. Це те, що вбиває людей. Буквально, а не метафорично.