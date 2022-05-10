Хакери поклали Rutube, а адміністрація відеохостингу з переляку заговорила українською

Відновлення російського аналогу YouTube неможливе

Російський відеохостинг Rutube не працює через хакерську атаку. На головній сторінці сайту опубліковане повідомлення: «Увага! На сайті ведуться технічні роботи. Сайт був атакований. Наразі ситуація перебуває під контролем. Дані користувачів збережені».

Разом з тим, видання The Village із посиланням на джерело, близьке до команди Rutube, пише про те, що відновлення роботи сайту неможливе. Причиною є те, що хакери повністю видалили код сайту.

«Зазвичай на такий випадок передбачені бекапи, але в конкретній ситуації проблема, мабуть, у тому, що в сервісі досі не розуміють, чи має хакер, як і раніше, доступ до системи – чи вже ні», – заявило джерело The Village.

Поки сайт не працює, адміністрація Rutube перейшла на українську мову. На офіційному Telegram-каналі відеохостингу з’явилася відповідь міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову. «Ми […] продовжуємо відновлювальні роботи на платформі. Ця атака стала ще одним приводом […] згуртуватися та підтримувати своїх. Адже навіть ті, хто скептично ставився до нас, тепер підтримують нас і бажають нам скоріше полагодити платформу», – запевнили росіяни.

Нагадаємо, що раніше Михайло Федоров іронічно відреагував на проблеми Rutube, назвавши хакерську атаку «спеціальною операціэю щодо покращення вашої IT-інфраструктури».