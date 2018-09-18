Як Україні потрібно відповісти на псевдовибори в «ДНР» і «ЛНР»

Обмежуватись лише заявами щодо Донбасу, на відміну від західних партнерів, Україна не має права

Держава повинна завдати удар на випередження, показавши маріонеткам і зрадникам їхнє справжнє місце в ієрархії міжнародних терористів

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Попри міжнародну реакцію, якою псевдовибори у фейкових «республіках ДНР і ДНР»заздалегідь оголошені нелегітимними, ватажки терористів та їхні московські куратори продовжують рухатись у напрямі здійснення цієї провокації.

Так, мова іде саме про свідому провокацію, бо у геополітичному сенсі ці «вибори» є черговим етапом спроби легітимізації цих незаконних утворень. Бо, виявляється, існує «ЦВК ДНР», існує «народна рада ДНР», існують виборчі правила і таке інше. І, начебто, існують «ДНРівські» «партії» та «громадські рухи». А серед претендентів на пост «глави республіки» - знайомі прізвища терористів та зрадників України.Тобто створюється картинка «самостійності», «незалежності» та, навіть «демократії» у маріонеткових режимах, створених Росією на захоплених в України територіях.

Це – елемент гібридної стратегії Путіна, черговий інструмент міжнародного політичного шантажу Росії.

Міжнародна спільнота зафіксувала своє ставлення до цього акту. ЄС офіційно засудив можливість проведення цих «виборів». Вашингтон також озвучив свою позицію словами Курта Волкера: «проведення виборів - нелегітимне не лише з огляду на безпекову ситуацію, але також і тому, що це - утворення, які не мають існувати».

Україна поки що обмежилась заявою МЗС про те, що у випадку проведення голосування його результати будуть «юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою».

Очевидно, що обмежуватись лише заявами, на відміну від західних партнерів, Україна не має права. Бо гібридні «вибори» насправді несуть не тільки загрозу у зовнішньополітичному сенсі, а й конкретну «фізичну» небезпеку для України.

Політичні аспекти зрозумілі. В публічній площині ми вже вимушені оперувати демократичними термінами і поняттями «вибори», «голосування», «волевиявлення», маючи на увазі процеси, які відбуваються на окупованих територіях і здійснюються окупаційною владою та терористами. Це вже нонсенс!

«Фізичні» небезпеки також легко передбачити. Сам цей фейковий «виборчий процес» є небезпечним для громадян України, які живуть на окупованих територіях. Очевидно, що для патріотично налаштованих українців, які з різних причин не виїхали на межі псевдореспублік, це «голосування» є викликом. Таким чином не можна виключати, що в процесі «торжества демократии» не виникнуть заворушення та не стануться провокації, що ймовірно призведуть до жертв. Агресивність та безжалісність проросійських терористів відома, отже загроза є цілком реальною.

В цій ситуації обмежуватись заявами зовнішньополітичного відомства явно недостатньо. Україні треба докласти максимум практичних зусиль, аби унеможливити проведення оголошених псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей України.

Алгоритм дій партія «ПАТРІОТ» запропонувала у своїй спеціальній Заяві. Ми вважаємо за необхідне терміново скликати РНБО і дати офіційну оцінку цьому агресивному крокові, який загрожує національній безпеці України. Після чого є доцільним звернення до Ради Безпеки та Генасамблеї ООН, аби зафіксувати позицію держави і створити широкий фронт протидії цьому витку гібридної агресії.

Намір пропутінського маріонеткового режиму провести псевдовибори на окупованих територіях є приводом для України наполягати на посиленні застосування та введенні нових санкцій міжнародними партнерами по відношенню до РФ, її посадовців та усіх фізичних і юридичних осіб, причетних до організації та підтримки в будь-який спосіб зазначених псевдовиборів.

І головне. Необхідно забезпечити правове підґрунтя по унеможливленню застосування всіх видів виборчих процедур і підходів на тимчасово окупованих територіях безоглядно на будь-яке законодавство. Україна має нарешті здійснити крок, потреба в якому назріла давно – у встановленому законодавством порядку визнати окупаційні адміністрації на окупованих територіях Луганської, Донецької областей та в Автономній республіці Крим – терористичними.

За великим рахунком, держава повинна завдати удар на випередження, показавши маріонеткам і зрадникам їхнє справжнє місце в ієрархії міжнародних терористів.

Джерело: Лівий берег

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