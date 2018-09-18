У РФ заявили, що підозрюваний у замаху на Захарченка «визнав провину»



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Затриманий Олександр Погорєлов

РосЗМІ запевняють, що затриманий «був завербований СБУ і діяв в якості агента української спецслужби»

Російській ЗМІ повідомляють, що підозрюваний у замаху на ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка нібито визнав провину і зізнався у співпраці з СБУ. Ім'я підозрюваного - Олександр Погорєлов.

Про це повідомляє російське агенство «Интерфакс» з посиланням на джерело у силових структурах «ДНР».

«Затриманий Олександр Погорєлов визнав, що у складі змішаної групи диверсантів брав участь в підготовці теракту в кафе «Сепар» з метою вбивства «глави» республіки Олександра Захарченко», - повідомило джерело.

Також зазначається, що Олександр Погорєлов визнав, що нібито готував замах на Захарченка раніше.

«Отримано свідчення про те, що Олександр Погорєлов був завербований СБУ і діяв в якості агента української спецслужби», - додало джерело.

Російське видання Газета.ru повідомляє, що Погорєлов також нібито заявив, що вибухівку для вибуху у Донецьку «диверсанти» отримали від американських спецслужб.

Раніше терористи на Донбасі звинуватили в ліквідації Захарченка «західні спецслужби».

Нагадаємо, ватажок терористів так званої ДНР Олександр Захарченко був підірваний в кафе «Сепар» у тимчасово окупованому Донецьку 31 серпня.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.