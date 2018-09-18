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    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ

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    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ

    Грузинські журналісти з'ясували, як ракета № 886-847-379 з України потрапила до Грузії, а потім до РФ

    Грузинські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що ракета до «Бука», яка у 1986 році була поставлена на озброєння на територію УРСР, у 2008 році була передана Грузії, з огляду на можливе вторгнення РФ, а потім була захоплена в Сухумі армією РФ і вивезена в Росію.

    Про це пише грузинське видання Сухумі.info

    Видання зазначає, що 17 вересня МО РФ повідомило, що ракета 9М38 від зенітного комплексу Бук, за номером 886-847-379 була виготовлена в 1986 році. Саме її уламки знайшли слідчі в районі падіння збитого малазійського Боїнга.

    Ракету № 886-847-379 того ж року поставили в Україну, у військову частину ЗС СРСР №20152, яка після розпаду СРСР отримала номер 223 ЗСУ.

    І саме з цієї в/ч № 223 Грузія закупила 6 одиниць зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1», звичайно зі своїми ракетами. Ось що заявляв ще за Януковича якийсь український депутат: «Комплекси «Бук-М1» були зняті з бойового чергування, і 223-ій ракетний полк просто виявився небоєздатним»

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    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ
    Ракета до «Бука», яку демонструвало Міноборони РФ, була поставлена до Грузії, а потім вивезена окупантами, - ЗМІ

    Це все фотографії з грузинської військової бази в Сенакі, де зберігалися ці Буки, що так і не встигли вступити в бойові дії. Всіх їх, разом із ракетами захопили російські окупанти після російсько-грузинської війни в серпні 2008 і вивезли в Росію.

    Можливо, що одна з них була на тому самому Буку, з якого російські терористи збили малайзійський Боїнг.

    Нагадаємо, 17 вересня Російська Федерація озвучила інформацію про нібито українське походження ракети «Бук», яка збила літак рейсу МН17 над Донбасом в 2014 році.

    Це не перша версія Росії, яка намагається зняти з себе відповідальність за злочин.

    Також російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що Росія не надала доказів передачі Україні ракети, якою збили рейс МН17.

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    Росія окупанти Донбас Боїнг авіакатастрофа літак Грузія Бук СРСР
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