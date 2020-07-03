Зісельс: У діях влади є ознаки реваншу



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Йосип Зісельс

«Ця влада хоче подобатися усім», – вважає дисидент

Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» сказав, що в діях теперішньої влади є ознаки реваншу, але тільки від нас всіх залежить, чи будуть вони збільшуватись.

«Нинішня влада популістська. Вона хоче подобатися. Серед тих, хто її підтримує, є люди проросійські. Влада хоче подобатися і їм. Тому в діях влади є ознаки реваншу», – пояснив Йосип Зісельс.

При цьому громадський діяч зазначив, що наразі не можна сказати, що всі дії влади спрямовані на реванш. «Адже серед тих, хто підтримує владу, є й проєвропейські люди. Влада їх також не хоче відштовхнути від себе, тому робить вигляд, що й далі рухається в Європу. Але повторюсь: я не бачу, що наша країна кудись рухається, вона майже зупинилася. Тільки від нас всіх залежить, чи будуть збільшуватись ризики цього реваншу», – підкреслив дисидент.

За словами Йосипа Зісельса, Стратегічна рада Руху опору капітуляції, до якої він належить, ми чітко позначила червоні лінії для влади.

Зісельс нагадав: коли Зеленський поїхав на грудневу зустріч в нормандському форматі і коли його підштовхували до певних капітулянтських рішень, він злякався. «Бо ми тоді дуже потужно виступили. Значить, Зеленський хоче не тільки проросійському електорату подобатися, а й нам. Але це неможливо робити довго. Можна втратити одних і інших. І ми вже бачимо, що він втрачає з обох боків», – зазначив громадський діяч.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.

Колишні в’язні Кремля 20 червня закликали не допустити реваншу проросійських сил та припинити політичні переслідування.

В Україні 24 травня відбулася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.