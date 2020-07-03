  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зісельс: У діях влади є ознаки реваншу

    • Розсилка
    Йосип Зісельс - Зісельс: У діях влади є ознаки реваншу
    Йосип Зісельс

    «Ця влада хоче подобатися усім», – вважає дисидент

    Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» сказав, що в діях теперішньої влади є ознаки реваншу, але тільки від нас всіх залежить, чи будуть вони збільшуватись.

    «Нинішня влада популістська. Вона хоче подобатися. Серед тих, хто її підтримує, є люди проросійські. Влада хоче подобатися і їм. Тому в діях влади є ознаки реваншу», – пояснив Йосип Зісельс.

    При цьому громадський діяч зазначив, що наразі не можна сказати, що всі дії влади спрямовані на реванш. «Адже серед тих, хто підтримує владу, є й проєвропейські люди. Влада їх також не хоче відштовхнути від себе, тому робить вигляд, що й далі рухається в Європу. Але повторюсь: я не бачу, що наша країна кудись рухається, вона майже зупинилася. Тільки від нас всіх залежить, чи будуть збільшуватись ризики цього реваншу», – підкреслив дисидент.

    За словами Йосипа Зісельса, Стратегічна  рада Руху опору капітуляції, до якої він належить, ми чітко позначила червоні лінії для влади.

    Зісельс нагадав: коли Зеленський поїхав на грудневу зустріч в нормандському форматі і коли його підштовхували до певних капітулянтських рішень, він злякався. «Бо ми тоді дуже потужно виступили. Значить, Зеленський хоче не тільки проросійському електорату подобатися, а й нам. Але це неможливо робити довго. Можна втратити одних і інших. І ми вже бачимо, що він втрачає з обох боків», – зазначив громадський діяч.

    Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.

    Колишні в’язні Кремля 20 червня закликали не допустити реваншу проросійських сил та припинити політичні переслідування.

    В Україні 24 травня відбулася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.

     

    Читайте також:

    Йосип Зісельс: Цифри смертності від Covid-19 в Україні не відповідають дійсності

     

    Колишні політв’язні, громадські діячі та науковці закликали Зеленського зупинити політичні переслідування Порошенка

    реванш рейтинг Йосип Зісельс влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ