Вакарчук шкодував, що не брав участі у президентських виборах, - нардеп



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Святослав Вакарчук більше не хоче бути нардепом

Вакарчук шкодував, як все вирішилося на виборах президента в 2019 році

Голова партії «Голос« Кіра Рудик вважає, що народний депутат Святослав Вакарчук шкодував про своє рішення не піти на вибори президента України в 2019 році.

Про це вона заявила у інтерв'ю 24 каналу.

«Він шкодував, як все вирішилося. Тобто, що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: «А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше», – пояснила Рудик.

На запитання журналістки: «Він думає, якби тоді пішов на вибори, то могло б бути щось по-іншому?», вона відповіла: «Ми говорили про те, що кожен з нас міг би щось зробити, аби зараз не було ось такої ситуації».

Рудик наголосила, що йдеться про реванш, старих людей у владі і перемовини з Росією.

У четвер, 18 червня, Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження за заявою Вакарчука.

При цьому депутат не з'явився на засідання парламенту, коли розглядалася його заява про складання повноважень.

З початку роботи 9-го скликання парламенту він пропустив 27 засідань з 102, а останнього разу відвідав засідання Ради 20 травня.

Як повідомлялось, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

Раніше Вакарчук вже відмовлявся від депутатського мандата: 23 листопада 2007 року він був обраний депутатом парламенту, проте 11 вересня 2008 року написав заяву про складання депутатських повноважень і 16 грудня 2008 року склав повноваження депутата.

Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження Вакарчук відмовився це коментувати.