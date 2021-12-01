Біличанський ліс: як вибухнули в інтересах дерибанників «консерви» Дубінського

Кожен депутат має діяти в межах і у спосіб, який визначає закон

Межа селища Коцюбинське, за документами, які є в архівах Верховної Ради, – 87 га

На сесії Київської облради 24 листопада забракло шести голосів, щоб змінити Схему Київщини. Згідно з цією схемою, область забирає в столиці майже три тисячі га на користь Коцюбинського, де влада у 2008 році незаконно вже спробувала роздати ділянки в лісі депутатам та їхнім родичам.

Голоси на сесії не дали «Слуги народу». Це при тому, що очільник обласного осередку партії нардеп Андрій Мотовиловець на рівні парламенту запевнив, що голоси в облраді є.

Мотовиловець очолив партійний осередок після скандального вигнання з партії «Слуга народу» нардепа Олександра Дубінського. Саме Дубінський курував Київщину і під час місцевих виборів, як повідомляв Рух «Чесно», на рівні облради сформував своє крило депутатів.





Наступного дня після сесії низка депутатів облради від «Слуги народу» з однаковими аргументами почали відстоювати свою позицію, яка грає на руку дерибанникам Біличанського лісу.

«Консерви» Дубінського

З постами на загал вийшло кілька депутатів облради від «Слуги народу». Серед них – і помічник Олександра Дубінського на платній основі – Денис Січевий.

Аргументи киянина (!) Січевого за рівнем цінностей мають феодальний характер. «Ми відстоюємо інтереси області чи міста Києва?»



Кожен депутат має діяти в межах і у спосіб, який визначає закон. Межа селища Коцюбинське, за документами, які є в архівах Верховної Ради, – 87 га. І це документ, який видав виконкомом Ірпеня у 1984 році. І 87 га до трьох тисяч га просто так облрада збільшити не може.



Коцюбинське – це селище, яке виникло в минулому столітті біля залізничної станції. Розбудову розпочинало з кількох хат, про що йдеться в історії селища. І навіть з найбільш інтенсивними темпами розвитку воно не могло охопити майже половину Святошинського району столиці.

На додаток, в основі президентського указу, який надав Біличанському лісу статус нацпарку, є Схема, де чітко маркована межа між столицею та областю. І це межа збігається з тією, яка є на мапах Київщини 80-х та 90-х років.



У бюджеті Коцюбинського ніколи не було коштів на те, щоб обслуговувати ці території, а це значить, що не було свого лісгоспу, де б працювали лісничі. У Біличанському лісі гасили пожежі, висаджували дерева лісничі столичного КП «Святошинське ЛПГ», до яких неодноразово зверталася влада селища Коцюбинське. Якщо це територія селища, то в бюджеті селища мали б бути з радянських часів кошти на ведення лісогосподарської діяльності, але кошторис Коцюбинського неспроможний якісно утримувати територію лісу, і на цьому наголошував Мотовиловець.

Селище Коцюбинське – це анклав, тобто з усіх боків його оточує Київ. І саме тому Коцюбинське не змогли приєднати до Ірпеня, як того вимагали забудовники, бо з містом Ірпінь немає межі. І на мапах районування в Міністерстві розвитку громад та територій, які якраз створювали з подачі Київської ОДА у 2020 році, Коцюбинське після зміни меж районів залишилося анклавом.



Тому облрада не може самовільно розширити межу з 87 га до майже трьох тисяч га.



Ще один депутат Денис Дьомін теж, як і Січевий, формує свою позицію зі світоглядом феодалізму і вважає у контексті цього питання, що він має «примножити» майно Київщини. При тому, що як і Січевий, Дьомін – киянин, про що йдеться на сайті ЦВК.



У своєму дописі депутатка від «Слуг народу» киянка Марія Кисельова пише, що вона прийшла «на останню робочу групу» і не отримала достатніх аргументів. Але чомусь позицію влади Коцюбинського, яку очолює слуга народу Сергій Даніш, Кисельова почула досить чітко і, як і Січевий та Дьомін, їх ретранслює.



До слова, «Слуга народу» Сергій Даніш у 2008 році став власником ділянки в Біличанському лісі, тому його аргументи досить зрозумілі, як і те, що зривати засідання облради він привів адмінресурс – освітян, комунальників та працівників ради, а зовні ради були молодики спортивної статури, які навіть гадки не мали, де розташований Біличанський ліс.

Робоча група засідала не лише в листопаді, але й працювала у вересні та жовтні. На ній не лише озвучували контраргументи, а й надавали документи. Саме тому Рух «Чесно» наголосив, що це питання для депутатів буде маркерним і оприлюднив всю 12-річну історію спроб дерибану Біличанського лісу, яку поширила низка ЗМІ.

Після цієї публікації засідав профільний підкомітет Верховної Ради, де детально проговорювали всі питання. Представники «Слуг народу»: Андрій Мотовиловець, Віталій Безгін, Дмитро Гурін та інші нардепи сформували та підтримали рекомендації, в яких йшлося, що і облрада, і Бучанська рада, і Коцюбинська рада мають свої рішення приймати так, щоб вони відповідали реальним межам Київщини і Києва. Відео із засідання підкомітету є в доступі і з ним можна ознайомитися до того, як в залі голосують за це питання.

Депутатка Марія Кисельова, як працівниця «1+1», може ознайомитися із матеріалами з цього питання не лише на робочій групі, а й в новинній редакції «1+1 – ТСН». Там працює низка журналістів і редакторів, які чудово знайомі з питанням Біличанського лісу, бо редакція в ефірі показувала не один сюжет, починаючи з 2008 року.



І прокуратура неодноразово у випуску ТСН наголошувала, що Коцюбинська селищна рада розпорядилася не своєю землею. І саме з такою аргументацією прокуратура вигравала суди.

Депутат Станіслав Семергей, як і Кисельова, не зміг з вересня місяця розібратися у питанні.



Зате депутат Володимир Тимофійчук, який теж відвідав останнє засідання робочої групи, розібрався так добре, що і на засіданні виступив, і на сесії проголосував «проти». Він точно входить у квоту Дубінського, працював на «1+1» і співпрацює з програмою «Дубінізми».

Імперативний мандат і партійне будівництво

Народна депутатка Олена Шуляк, яка нещодавно очолила партію «Слуга народу», заявила, що партія готова застосовувати імперативний мандат для самоочищення.



Рух «Чесно» вітає бажання партії «Слуга народу» користуватися цим інструментом і наголошує, що голосування за зміну Схеми перспективного розвитку Київщини було маркерним. Про це Рух «Чесно» попереджав публічно.

Тому Рух «Чесно» вимагає невідкладного відкликання депутатів Київської облради, Бучанської райради та Коцюбинської селищної ради, які сприяли реалізації схеми дерибану Біличанського лісу — лобіювали незаконне розширення селища до площі майже три тисячі га.

З огляду на те, що голосування є поіменним, то партії можуть вже приймати рішення й ініціювати відкликання тих, хто був і не підтримав рішення про зміну Схеми Київщини.



Аналогічно поіменні голосування за це маркерне питання є і в Коцюбинській раді, і в Бучанській райраді.

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