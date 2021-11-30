  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Геннадій Друзенко
рус
    Думки вголос

    Українці не готові захищати Конституцію

    • Геннадій Друзенко

      Правник, публіцист, перекладач та громадський активіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Замість якісних цеглин громадян, ми маємо сипучий пісок споживачів української державності - Українці не готові захищати Конституцію
    Замість якісних цеглин громадян, ми маємо сипучий пісок споживачів української державності
    фото з відкритих джерел

    Ми досі не домовились навіщо нам держава

    Мене часто питають, що не так з українською Конституцією. У відповідь я можу довго розповідати про недосконалості її формулювань та колізії між її нормами.

    Але це дрібниці проти її головного ґанджу – українські громадяни не готові її захищати. Бо ми не знаємо власної Конституції й не розуміємо, навіщо вона нам. Тому що народ України ніколи не був суб'єктом конституційного процесу. А національні (псевдо)еліти, пактом між якими став свого часу Основний закон, не подужали свою історичну місію і першими почали порушувати засадничі правила гри, про які вони наче домовились тільки вчора...

    Нам байдужа Конституція, бо ми, українці, досі не домовились навіщо нам держава. Ми інтуїтивно відчуваємо і навіть напевно знаємо, що державність – як право самим визначати свою долю – нам вкрай потрібна. Ми готові вбивати та вмирати за неї. А от чим має бути наповнена ця державність ми не тільки не домовились – ми навіть не почали справжню дискусію про наш «суспільний договір». Про те що перетворює мільйони етнічних українців, вірмен, кримських татар, росіян, румунів, євреїв, білорусів, поляків тощо, що говорять різними мовами, ходять (чи не ходять) до різних церков, слухають та співають різні пісні, голосують (чи не голосують) за різних політиків, але спільно проживають на українській землі на політичну націю, а країну – на політію.

    Я вірю, що справжній конституційний процес – щира суспільна дискусія, яка саме Україна нам потрібна – може стати тими дріжджами, які перетворять мешканців на громадян, та заквасять тісто мешканців України у політичну націю. Бо РЕСПУБЛІКА як спільна справа апріорі неможлива без вільних, активних та відповідальних громадян.

    Засаднича проблема України – це те, що замість якісних цеглин громадян, ми маємо сипучий пісок споживачів української державності. І що б ми не будували з цього піску: президентську, парламентську, прем'єрську, федеративну чи унітарну державу – ця будівля знов і знов на очах перетворюватиметься на виборну монархію чи невиборний олігархат. Бо ми хочемо бачити у державі матір – замість сприймати їх як спільну справу. А в президентові воліємо бачити батька – замість тимчасового очільника нашого спільного проєкту...

    Читайте також:

    Джерело: блог Геннадія Друзенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Конституція закон українці держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці не готові захищати Конституцію