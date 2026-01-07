Головна Думки вголос Ірина Федорів
Ірина Федорів

Хто хоче знищити Карпати? Уряд під прикриттям війни протягує схему безперешкодних рубок

В Карпатах діють обмеження на планові рубки і тому лісівники проводять переважно санітарні

На одному з  найближчих засідань уряд розгляне проєкт постанови, яким у війну дозволять проводити санітарні рубки по спрощеній процедурі. Оцінка впливу на довкілля – останній запобіжник, який не дозволяє нищити здоровий ліс в Карпатах і прикриватися тим, що він нібито хворий. 

Схожу ініціативу намагалися провести рік тому через парламент, але проєкт, який подали «слуги народу» Олександр Матусевич та Ігор Фріс, провалився (№9516). І Матусевича, і Фріса медіа зараховують у парламенті до «групи Коломойського», у якого є свої бізнес-інтереси в Карпатах.

Єврокомісія у своєму звіті чітко наголосила, що оцінку впливу на довкілля треба зберегти як запобіжник. Європарламент обстоює таку ж позицію. Але лобістів червоні лінії з боку громадського сектору та міжнародних партнерів не зупиняють. У новому році вони вирішили йти не через Верховну Раду, а через Кабмін. Так було і зі скандальною містобудівною «реформою» (№5655). Коли провалився закон, бо його президент Володимир Зеленський вирішив не підписувати – лобісти спробували провести постанову через уряд.

Міністерство-монстр – Мінекономіки, яке під час укрупнення міністерств, поглинуло Міністерство довкілля, підготувало секретний проєкт постанови у новому році. На засідання уряду він готується не просто без обговорення, а навіть й без оприлюднення. Документ передбачає дві речі: скасувати процедуру оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок і прибрати норму яка вимагає зменшення планових рубок у випадку проведення у великому обсязі санітарних рубок. Тут варто нагадати, що Національна агенція по боротьбі з корупцією визначає саме санітарні рубки як найбільший корупційний ризик.

Аби постанова пройшла по прискореній процедурі, в обхід тривалих погоджень різними міністерствами вирішили підвести її під нібито ліквідацію наслідків війни. Дописавши, що ці зміни поширюються «у тому числі на ліси пошкоджені внаслідок агресії росії».

Знімок екрану з проєкту урядової постанови, який вдалося отримати «Голці»
Ключове тут: «у тому числі», а можна було б написати одне слово «лише». І от від цього одного слова і залежить, чи дозволять спрощення рубок на всій території України, чи лише там, де це обумовлене війною. І від цього слова без перебільшення залежить доля Карпат, де вже відбувається з грубими порушеннями побудова вітряків на високогір’ї, а полонинам загрожує забудова. 

Наразі в Карпатах діють обмеження на планові рубки і тому лісівники проводять переважно санітарні.

Народна депутатка Юлія Овчинникова («Слуга народу»), яка входить до екологічного комітету, наголошує на тому, що парламент чітко висловився, коли йому  пропонували у 2024 підтримати скасування оцінки впливу на довкілля: «Цей законопроєкт відхилили в першому читанні. Тепер цряд вирішив підмінити собою Верховну Раду і провести постанову, яка скасовує оцінку впливу на довкілля на суцільні санітарні рубки. Це не тільки прямо суперечить нашому законодавству - бо лише закон визначає, яка діяльність проходить оцінку впливу на довкілля, а яка – ні. Але й це просто протилежне тому, про що просять наші європейські колеги! Ця постанова – це загроза не лише для Карпат, а й для репутації України на міжнародній арені».

Поіменне голосування народних депутатів за скандальний законопроєкт Матусевича і Фріса №9516, яким намагалися знищити оцінку впливу на довкілля, можна переглянути в інструменті «Перезарядити країну тобі під силу». 

Графіка: як голосували фракції за проєкт №9516, який мав на меті скасувати оцінку впливу на довкілля
Зараз же практичні наслідки прийняття урядової постанови будуть дуже прості. Для лісівників зникне запобіжник, який не дозволяє їм безконтрольно збільшувати обсяги санітарних рубок. Бо процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку і публічне обговорення звіту, з яким могли ознайомитись всі охочі громадяни. І перевірити, чи дійсно ліси хворі і потребують суцільних санітарних рубок.

Більше того, рубати можна буде без жодних обмежень, що в санітарних рубках, що в планових. А раніше, коли існувало Міндовкілля, в уряді була інституція, яка могла захистити природу. Тоді на сайті Кабінету міністрів повідомляли, що ухвалили постанову, яка дозволяє зберегти ліси в Карпатах.

Знімок екрану з сайту Кабміну за 2020 рік про прийняття постанови, яка захищає ліси
Під час спецоперації антикорупційних органів, яка отримала назву «Мідас», стало відомо, що процес об’єднання міністерств був частиною схеми. Після того, як «плівки Міндіча» оприлюднили, близько 130 громадських організацій звернулися з вимогою невідкладно відновити роботу Міндовкілля. І поки уряд та Верховна Рада ігнорують цю вимогу, через Кабмін намагаються протягнути чергову схему. 

Еколог громадської організації «Екодія» Богдан Кученко зазначає: «Важливо розуміти, що міністерство створило робочу групу і ми мали розглядати в ній все, що стосується зміни законодавчого поля, яке стосується питання рубок. Ми абсолютно випадково дізналися про проєкт постанови. Майже добу в чаті робочої групи, в якому є один із профільних заступників міністра – Висоцький, громадські організації цікавляться тим, що відбувається. Проєкт з дня на день буде на розгляді уряду. Відповіді від пана Висоцького немає, як і від інших високопосадовців, які є в чаті робочої групи».

Громадській ініціативі «Голка» перший заступник очільника Міністерства економіки Тарас Висоцький повідомив, що обговорення з екологічною спільнотою проєкту постанови відбудеться 8 січня о 10:00.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
