Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: holka.org.ua

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?

9 травня Україна вже вдруге відзначає День Європи разом із країнами ЄС. Це політичний вибір, який Верховна Рада має підкріплювати цілком реальними законодавчими ініціативами. 

До Дня Європи громадська ініціатива «Голка» зібрала перелік корисних і шкідливих законів та законопроєктів, які стали знаковими на шляху до Євроінтеграції або ж викликали критику громадянського суспільства, Єврокомісії, Європарламенту та Ради Європи.

Найбільш скандальними виявилися ті закони, які громадяни вимагали ветувати, збираючи голоси під петиціями або виходячи у війну на протести. Мова про скандальну спробу ліквідації незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП. Такі дії Верховної Ради вдалося зупинити завдяки позиції громадського сектору, вуличним протестам з картонками та критичним відгукам Єврокомісії. Руслан Стефанчук, який наразі в авральному режимі просуває Цивільний кодекс, передав закон щодо ліквідації незалежності антикорупційних органів на підпис Володимиру Зеленському настільки блискавично, що громадяни навіть не встигли зареєструвати петицію з вимогою вето. 

«Закон Ігоря Мазепи» – проєкт народного депутата Ігоря Фріса («Слуга народу») з неофіційної групи Коломойського теж викликав шквал критики. За 11 днів громадяни зібрали голоси під петицією до президента з вимогою ветувати проєкт. Але Зеленський на це не зважив. Міжнародні партнери назвали цей проєкт легалізацією краденого. Про ризики такого рішення парламенту згадали і в звіті Єврокомісії і в резолюції Європарламенту. Наразі завдяки судовій практиці Верховного Суду частково ризики законопроєкту вдається мінімізувати. Більше того, Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного суду, щоб там перевірили, чи не порушує «закон Ігоря Мазепи» Конституцію України.

Загалом петиції з вимогою вето стали одним з інструментів, аби блокувати шкідливі законодавчі ініціативи.

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент? фото 1

З огляду на те, що реєстрація петицій вимагає досить багато часу – інколи їх просто місяцями не реєструють, а кількість днів на вето обмежена Конституцією, то громадяни навчилися подавати петиції з вимогою вето за кілька днів до того, як Верховна Рада розгляне шкідливий законопроєкт, аби петиція вчасно з’явилася на сайті Офісу президента.

Так було з вимогою ветувати скандальну містобудівну реформу, ключовою авторкою та лобісткою якої була Олена Шуляк (проєкт 5655). Цю законодавчу ініціативу розкритикувала низка громадських організацій, Асоціація міст України, Національна спілка архітекторів України, журналісти, зокрема видання «Дзеркало тижня» підготувало низку критичних публікацій. 

Свої застереження щодо цієї законодавчої ініціативи висловили Європарламент та Єврокомісія. А Королівський інститут Chatham House з посилання на аналітичні матеріали «Голки» зазначив, що через норми цього закону є ризики для виникнення будівельних картелів. У день прийняття закону 5655 у другому читанні, громадяни зібрали одразу ж необхідну кількість голосів під петицією до Володимира Зеленського із вимогою ветувати закон. 

Президент на петицію не відповів, але законопроєкт таки не підписав і наголосив, що це був його особистий вибір.  

Втім, окрім шкідливих для євроінтеграції законів, Верховна Рада приймала низку законодавчих ініціатив, які отримали схвальну оцінку з боку громадянського суспільства України і наші міжнародні партнери. 

Так, Рада Європи підтримала законодавчу ініціативу Верховної Ради про відкритість роботи комітетів парламенту (№11321). Втім президент майже рік не підписував цей закон попри заклики громадських організацій. 

Але станом на 2026 рік журналісти вже шість років не мають доступу до кулуарів та ложі преси парламенту, що негативно впливає на розвиток парламентської журналістики і суттєво послаблює контроль з боку медіа та громадських організацій за роботою законодавчої гілки влади. Саме тому вкрай важливо відкрити доступ до кулуарів Верховної Ради для медіа для початку хоча б за ротаційним принципом.

Один із вкрай важливих законів у сфері захисту довкілля на євроінтеграційному шляху став закон «Про основні засади державної кліматичної політики» (№11310). Під час голосування утрималася лише фракція «Батьківщина». 

Графіка згенерована автоматично інструментом «Перезарядити країну тобі під силу» громадської ініціативи «Голка»
Графіка згенерована автоматично інструментом «Перезарядити країну тобі під силу» громадської ініціативи «Голка»

Варто зазначити, що прийняти такі важливі для захисту довкілля законодавчі ініціативи була змога ще до початку повномасштабного вторгнення, але у 2021 році голосів для проведення таких важливих законопроєктів забракло.

Якщо ж говорити про важливі євроінтеграційні закони, які чекають на рішення Верховної Ради роками, то в контексті захисту довкілля не можна не згадати законопроєкт «Про смарагдову мережу» та законопроєкт «Про державний екологічний контроль».

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада Єврокомісія Європарламент Україна День Європи законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті
Україна буде дотримуватись режиму тиші – Зеленський
11 квiтня, 12:32
Попит на яйця у Британії досяг історичних максимумів
«Яєчна залежність»: чому Британія масово імпортує українські яйця та чим незадоволені місцеві фермери
21 квiтня, 11:00
Пакет передбачає фінансування на €90 млрд і нові обмеження проти РФ
Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ
22 квiтня, 14:20
Скрутка пробігу щороку коштує європейським покупцям мільярди євро
Скрутити пробіг більше не вдасться: Європейський союз готує заборону
29 квiтня, 19:55
Командувач СБС повідомив, що частка уражень військових РФ дуже висока
«План знищення» перевиконується. Мадяр розповів про нові показники українських ударів
28 квiтня, 12:58
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Агросектор України навіть в умовах війни залишається одним із ключових драйверів економіки країни
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
29 квiтня, 14:03
Кремль стягнув до столиці сотні систем ППО та обмежив мобільний інтернет, побоюючись ударів українських безпілотників
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
6 травня, 21:43
Ворог скидає з безпілотників листівки
«Дєди в окопах»: РФ зранку закидає Суми пропагандистськими листівками (фото, відео)
7 травня, 10:01

Ірина Федорів

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати
Хто хоче знищити Карпати? Уряд під прикриттям війни протягує схему безперешкодних рубок
Хто хоче знищити Карпати? Уряд під прикриттям війни протягує схему безперешкодних рубок
Бюджет-2026: що задумали депутати? Диверсія проти уряду
Бюджет-2026: що задумали депутати? Диверсія проти уряду
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua