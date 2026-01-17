Головна Думки вголос Ірина Федорів
Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати

glavcom.ua
колаж: holka.org.ua

Звідки у нардепа Мандзія з Хмельниччини такий інтерес до Карпат?

У Карпатах на високогір’ї споруджують вітряки, законність будівництва яких викликає великі сумніви. Пов’язаний із цим бізнесом – ексрегіонал Максим Єфімов. Раніше вітряки будували в Краматорську, але згодом бізнес релокували на Закарпаття. І тепер через парламент колишня соратниця Єфімова з «Відновлення України» Антоніна Славицька (ексОПЗЖ) лобіює законодавчі ініціативи, які можуть дозволити політику будувати вітряки в Карпатах без будь-яких погоджень. Торік восени таку законодавчу ініціативу вдалося збити. 

Окрім того, у парламенті минулого року відбулося нечуване – народні депутати не подолали вето президента і скандальний закон «Про Закарпаття» спікер Руслан Стефанчук відправив на підпис президенту. Верховна Рада по суті дозволила військовій адміністрації на Закарпатті забирати в людей землю. Саме сюди – подалі від війни – релокується бізнес. Норми цього закону створюють ризики як для вирубки лісів, так і для розбудови корупційної схеми із викупом за кошти бюджету у потрібних людей нерухомості по ціні утричі вище ринкової (переглянути поіменний список нардепів, які голосували за проєкт 9549 в інструменті «Перезарядити країну тобі під силу»)

У такий спосіб партія влади долучилася до знищення Карпат. І спікер тут не єдиний лобіст. Варто пригадати, що в Ужгороді на виїзному засіданні комітетів Верховної Ради за побудову вітряків на високогір’ї активно виступив нардеп Сергій Мандзій («Слуга народу»). Як і спікер Верховної Ради, Мандзій – політик з Хмельниччини. Народний депутат має зв’язки із членами депутатської групи «За майбутнє», яка відома тим, що просуває інтереси групи Коломойського. А у олігарха в Карпатах теж є свій інтерес. На Свидовці планують побудувати курорт-монстр.

Стефанчук свого часу зізнавався, що до Верховної Ради привів у списку «Слуг народу» низку народних депутатів, зокрема з Хмельниччини. Прізвище Мандзія він не назвав. Але на Хмельниччині Мандзій – знаний політик, який претендував навіть на крісло мера міста. Тому на момент формування списку Стефанчук не міг не знати про його біографію. Відтак, схоже, що Мандзій у «Слузі народу» за мовчазної згоди Стефанчука.

Хто ж такий Мандзій?

Списочник «Слуги народу» Сергій Мандзій був помічником на громадських засадах з 2012 по 2014 рік депутата Сергія Лабазюка. Того самого Лабазюка, який голосував за диктаторські закони за часів Януковича, а зараз входить у Верховній Раді до депутатської фракції «За майбутнє». Лабазюка пов’язують із групою олігарха Коломойського. Нардеп пройшов у парламент по одному з округів на Хмельниччині.

Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати фото 1

«За майбутнє» не просто лобіювало прийняття «закону Ігоря Мазепи» (легалізація крадених лісів та узбереж). Політичний проєкт блокував спроби уряду зробити так, щоб із бюджету держави у війну не треба було вносити кошти на депозит суду, аби Україна могла відсудити своє майно в дерибанників.

Мандзій, коли балотувався в мери Хмельницького у 2015 році, за інформацією «Дзеркала тижня», мав підтримку у ще одного чинного нардепа із «За майбутнє» – Олександра Гереги. Тільки тоді Мандзій використовував інший політичний бренд – «Блок Петра Порошенка». І за збігом обставин до фракції партії влади тоді у парламенті увійшов і колишній регіонал Єфімов.

Втім, Мандзій тоді розгромно програв вибори чинному меру міста Хмельницький Олександру Симчишину й чекав свого шансу, щоб зайти до Верховної Ради.

Важливо, що і Лабазюк, і Мандзій раніше балотувалися від політсили, яку очолював колишній спікер парламенту Володимир Литвин. Той самий, який провів попри протести опозиції засідання парламенту, щоб ратифікувати пролонгування чорноморського флоту ворожої держави в Криму.

Таким чином бізнес, який має свої інтереси на регіональному і національному рівнях, використовує різні політичні сили для того, щоб мати своє представництво в органах влади – «Народну партію», «Блок Петра Порошенка», «Слугу народу», «За майбутнє».

Примітно, що коли Мандзій балотувався від БПП в мери, Лабазюк створив новий політичний проєкт – партію «Поруч». Він балотувався від неї до Хмельницької міськради, але мандат вирішив не брати – залишився у парламенті. Це стандартна технологія під час виборів ставити на чолі списку народного депутата, який підніме рейтинг нового проєкту і на своєму прізвищі заведе депутатів у раду. 

Разом з Лабазюком тоді від партії «Поруч» балотувався чинний народний депутат від «Слуг народу» – Юрій Заславський. Він не пройшов тоді до місцевої ради.

Мандзій заснував громадську організацію «Сильне місто», до якої увійшов і Заславський.

Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати фото 2
фото з передвиборчої кампанії 2015 року. Жар.INFO

Таким чином і Мандзій, і Заславський були пов’язані з Лабазюком. І на момент формування списків «Слуги народу» у 2019 році Стефанчук, який сам з Хмельниччини, не міг не знати про це. У 2019 році місцеве медіа «Новини Хмельницький» цитувало Лабазюка, який зізнався, що коли Мандзій був в Києві «на співбесіді» Лабазюк свого колишнього помічника підтримував.

Хмельницька «еліта» потрапила в парламент і ставить під загрозу Карпати фото 3
знімок екрана з сайту «Новини Хмельницький». У статті є цитата Лабазюка про підтримку на співбесіді Мандзія 

Що цікаво, що Лабазюк, який знає, як розставляти своє оточення під різними політичними брендами, після парламентських виборів переграв «Слуг народу». Його дружина Віолета Лабазюк, яка не мала досвіду, очолила Хмельницьку обласну раду як представниця «За майбутнє». Змагалася вона за посаду з керівницею обласного шпиталю ветеранів Оксаною Бочкарьовою, яка за збігом обставин була конкуренткою на окрузі Лабазюка під час парламентських виборів. У Лабазюків на окрузі діє їхній іменний фонд, який названий так, щоб з цього під час виборів мала користь уся родина – «Благодійний фонд сім’ї Лабазюк «Ми Поруч». Назва перегукується з політичним регіональним проєктом – партією «Поруч».

Під час боротьби за крісло голови облради «За майбутнє» домовилося з «Командою Симчишина». 

У цьому ж регіоні є ще один представник «За майбутнє» – Олександр Герега, який на Хмельниччині має свій регіональний політичний проєкт «За конкретні справи». Для розуміння цей регіональний проєкт взяв після місцевих виборів 10 мандатів в облраді і обігнав «Європейську солідарність» та «Батьківщину». До слова, «Батьківщина» заручилася тут теж підтримкою Герег.

Втім, колишній помічник Лабазюка – чинний «слуга» Мандзій не одразу потрапив у парламент. Це сталося лише після того, як нардеп Олександр Кубраков склав Мандат. За іронією долі, Лабазюка підозрюють в тому, що він пропонував неправомірну вигоду Кубракову та Мустафі Наєму за те, що пов’язаний із ним бізнес отримає підряди у «Великому будівництві».  

А зараз Вищий антикорупційний суд заборонив Юлії Тимошенко, якій оголосили про підозру у підкупі нардепів, спілкуватися зокрема із… Мандзієм. 

Ось так місцеві політики об’єднуються і використовують абсолютно різні національні політичні бренди – від «Народної партії» Литвина, БПП до «Слуг народу». І на додачу створюють свої регіональні політичні проєкти – партії «Поруч», «За конкретні справи». Це все робиться не лише для того, щоб бізнес отримав доступ до бюджетів громади чи держави, а й для того, щоб створювати вигідні для свого бізнесу закони.

І у часи війни лобісти не упускають можливості впливати на роботу парламенту. І якщо за мовчазної згоди Стефанчука такий політик як Мандзій потрапив у список, то не треба дивуватися тому, що Стефанчук 1 квітня, у День сміху, з порушенням Конституції підписав «Закон про Закарпаття» і направив його на підпис президенту.

За це йому може подякувати не лише «група Коломойського».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада Закарпаття корупція в Україні бізнес партії Антикорупційний суд

