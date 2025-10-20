Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Бюджет-2026: що задумали депутати? Диверсія проти уряду

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи треба виділяти гроші з бюджету для тих, хто вкрав в держави ліси і узбережжя?

Уряд хоче мінімізувати шкоду від «закону Ігоря Мазепи» і захистити воєнний держбюджет 2026 року. У парламенті є ті, хто проти…

Верховна Рада збирається розглядати бюджет на 2026 рік. У часи війни і постійних зовнішніх позик задача уряду і народних депутатів розподіляти кошти максимально ефективно.

Навесні цього року депутатська більшість підтримала в інтересах забудовників «закон Ігоря Мазепи» – це проєкт 12089 народного депутата Ігоря Фріса з «групи Коломойського» (візуалізовані результати поіменного голосування)

Цей документ не просто обнулив претензії до тих, хто незаконно став власником лісів та узбереж за часів Януковича. У тексті закону йдеться, що якщо з моменту відчуження майна ще не пройшло 10 років і держава чи громада захоче повернути собі вкрадене, то треба внести з бюджету на депозит суду ринкову (!) вартість майна. 

І тут є дві проблеми. Одна – несправедливість, бо, коли в громадянина вкрали квартиру, він не має вносити ринкову вартість вкраденої квартири, щоб повернути собі своє майно. А закон, згідно з Конституцією, має захищати майно держави, громади і громадян в однаковий спосіб.

А друга проблема – відсутність грошей у бюджеті. І мова не лише про державний бюджет, а й про місцеві бюджети. Першою жертвою закону Мазепи став Протасів Яр у Києві, де суд без депозиту відмовився розглядати цю справу. Європарламент вже розкритикував цей закон, який не лише вихолощує бюджетні кошти, а й блокує роботу правоохоронних органів.

У проєкті урядового бюджету на 2026 рік, який готувала команда Юлії Свириденко, і який наразі перебуває на розгляді парламенту, зробили так, щоб можна було не виводити кошти з бюджету на ділків. А саме: призупинили термін дії норми, що прокуратура має вносити на депозит ринкову вартість ділянок лісів, водного фонду, заказників тощо перед тим як в суді повертати їх назад державі. 

І тут відразу від народних депутатів з’явилися правки, аби заблокувати цілком державницьку ініціативу Кабміну. Усі три правки мають один колектив авторів – голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, ключовий автор «закону Ігоря Мазепи» – Ігор Фріс («Слуга народу») та очільник групи «За майбутнє» Тарас Батенко. Батенко і Фріс, як повідомляли ЗМІ, входять у неформальну групу Коломойського.

Уривок з порівняльної таблиці проєкту бюджету на 2026 рік
Уривок з порівняльної таблиці проєкту бюджету на 2026 рік

Увагу слід звернути на правки 899, 903 та 906. Народні депутати, для яких нацбезпека це цінність, – мають ставили ці правки на підтвердження, щоб вивести їх із загального голосування за бюджет. Ці три правки не слід підтримувати. Якщо в держави є кошти – вона має їх витратити на оборону.

Уривок з проєкту Бюджету на 2026 рік. Червоним кольором виділені шкідливі правки
Уривок з проєкту Бюджету на 2026 рік. Червоним кольором виділені шкідливі правки

Аналітик «Української природоохоронної групи» Петро Тєстов наголошує:

«Ми уважно аналізуємо застосування сумнозвісного «закону Ігоря Мазепи», який позиціонували як такий, що захистить інтереси «добросовісного набувача». І вже маємо низку рішень, де держава просто не може повернути вкрадені у неї землі через те, що в України немає грошей, аби покласти на депозит суду ринкову вартість. Це десятки  ділянок лісів біля Буковелю, Козина, зелені зони Одеси тощо. Фактично відхилення пропозицій Уряду буде означати остаточне узаконення їх дерибану». 

Карта Буковеля, на якій темним зеленим позначені ділянки, щодо яких тривають судові позови
Карта Буковеля, на якій темним зеленим позначені ділянки, щодо яких тривають судові позови

Коли в державі бракує коштів і Україна отримує допомогу від партнерів, дорога на Буковель, де є інтерес групи Коломойського, – не проблема. На неї планували виділити кілька мільярдів.

Що стосується шкідливого впливу «закону Ігоря Мазепи», який уряд намагається мінімізувати, то скасовувати було б варто загалом весь закон, але бодай часткова мінімізація його шкоди – це теж важливо. 

Блокувати часткого дію закону можна було б і на рівні бюджетного комітету, який засідав на минулому тижні, щоб не витрачати час усіх народних депутатів у залі, але члени комітету, на жаль, це не зробили. 

Добре, що і виконавча гілка влади, і судова вбачають ризики у «законі Ігоря Мазепи». А Верховний Суд на Пленумі ухвалив рішення звернутися до Конституційного Суду. І до прийняття закону голова Господарського суду Лариса Рогач попереджала, що судді керуватимуться Конституцією.

Народні депутати теж мали б написати від себе звернення до Конституційного суду. Принаймні ті, для кого в часи війни нацбезпека, – цінність. І хто розуміє, що гроші з бюджету виводити на тих, хто вкрав в держави ліси і узбережжя недоцільно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бюджет закон громада майно Буковель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Варшава обмежує прийом українських мігрантів через проблеми інтеграції
Прийом біженців з України буде зупинено? Польща зробила заяву
14 жовтня, 14:48
Мережа «Аврора»
Великі супермаркети в Україні почали отримувати новий статус
13 жовтня, 11:00
Віряни за молитвою в Оболонській синагозі
Напад на вірянина біля Оболонської синагоги. Єврейська громада зробила заяву
13 жовтня, 08:45
У ЄС отримали прихисток майже 4,5 мільйона українських біженців
Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше: свіжі статистичні дані
12 жовтня, 17:15
Макрон зайшов у політичний глухий кут
Макрон став «кульгавою качкою» у політиці – Times
7 жовтня, 14:19
Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія»
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон
4 жовтня, 15:25
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
2 жовтня, 16:01
Уряд РФ 24 вересня схвалив новий проєкт бюджету на 2026 рік
Росія зменшує витрати на оборону – Reuters
25 вересня, 02:46
Утікачі, лобісти олігархів та любителі Росії. Чим відзначилися нардепи від Харківщини за шість років?
Утікачі, лобісти олігархів та любителі Росії. Чим відзначилися нардепи від Харківщини за шість років? Парламент
23 вересня, 10:00

Ірина Федорів

Бюджет-2026: що задумали депутати? Диверсія проти уряду
Бюджет-2026: що задумали депутати? Диверсія проти уряду
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Ототожнення адвоката з клієнтом. Чому президент не повинен підписувати проєкт 12320 попри заклики деяких адвокатів
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Чому закон про ліквідацію незалежності НАБУ І САП – це вершина айсбергу
Що в Римі говорили про громади і децентралізацію?
Що в Римі говорили про громади і децентралізацію?
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
Війна і цифрова демократія. Коли і чому Зеленський ігнорує петиції?
Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію
Хочете вплинути на рішення президента і зберегти ліси й узбережжя? Підпишіть петицію

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua