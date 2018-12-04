Автомобіль - один з найбільших ворогів сучасної людини

Ілюстративна світлина

Їздити на машині повинно стати не модно - тільки так ми серйозно допоможемо здоров'ю нашого суспільства і врятуємо безліч життів

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Автомобиль - один из страшнейших врагов человечества в целом и каждого человека в отдельности. Посмотрим, сколько неудобств, проблем и несчастий он доставляет. Автомобиль отнимает у горожан их жилое пространство, ради расширения дорожной сети уничтожаются зеленые насаждения, а ради парковок - скверы и детские площадки. Постоянное пользование автомобилем ведет к гиподинамии, геморрою, а постоянные стрессы, испытываемые водителем, к сердечнососудистым заболеваниям. Общепризнано, что именно автомобиль является основным загрязнителем окружающей среды. Находиться рядом с заведенным автомобилем вредно, а рядом с потоком движущихся машин – смертельно вредно. Не стоит и говорить, что именно в движущемся автомобиле легче всего лишиться здоровья, а то и жизни, попав в аварию. Автомобиль опасен и окружающим. Сравним. Говорят, пассивное курение – хуже, чем само курение. Неавтомобилист, пешеход, рискует пострадать от автомобиля гораздо сильнее, чем водитель. И чаще всего так и бывает. Автомобиль убил больше пешеходов, чем пассивное курение.

И при всех этих угрозах, которые автомобиль несет людям, машины рекламируются на каждом шагу. Никаких ограничений. По телевизору и радио, повсюду в интернете, на огромных щитах и в частных объявлениях одной строкой: продам автомобиль, купите автомобиль, получите скидку и бонус! Реклама идет со всеми возможными характеристиками товара…

Кроме одной: «АВТОМОБИЛЬ УБИВАЕТ!».

Ни разу не видел такого предупреждения в рекламе, направленной на продвижение и продажу машин. В местах продажи машин об этом тоже ни слова.

На пачках сигарет пишут, что курение вызывает рак, бесплодие и прочие проблемы со здоровьем. Но на машинах не пишут, что автомобиль «убивает моментально», «оставляет калекой» и т.п.

Это непорядок.

Вниманию Правительства, Президента и Парламента, - обратите внимание на совершенно неурегулированный сегмент рекламного рынка, где процветает анархия и введение потребителя в заблуждение. Необходимо принять соответствующие меры. Предупреждения об опасности автомобиля для жизни и здоровья должны быть размещены на самих автомобилях и занимать не менее 30% поверхности. Реклама автомобилей должна быть полностью запрещена или, по крайней мере, серьезно ограничена: на ТВ транслироваться только в ночное время, публиковаться только в специализированной прессе. На каждой машине должно быть крупно написано, сколько СО она выбрасывает. Ограничить автомобильное движение в радиусе 200 метров от школ и детских садов. Ребенок не должен приучаться к автомобилю – так больше шансов, что он не станет им пользоваться, когда вырастет.

Ну и общественность должна не дремать, а ополчиться на автомобилистов. Деятели искусств – писатели, кинематографисты должны перестать культивировать автомобиль. Сейчас он присутствует во всех фильмах – особенно грешит этим Голливуд. Ездить на машине должно стать не модно – только в этом случае мы серьезно поможем здоровью нашего общества и спасем множество жизней.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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