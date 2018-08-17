Затримано спортсмена, який проломив голову поліцейському під час сутичок в мерії Конотопа



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Бійка в Конотопській міськраді

Затриманому оголошено про підозру, викриття до нього стало несподіванкою

Зловмисника, який був оголошений в розшук за спричинення тяжких тілесних ушкоджень сумському поліцейському, затримали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ в Києві. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.

За його даними, зловмисником виявився 22-річний студент. Під час затримання він чинив активний супротив, намагаючись втекти.

Нагадаємо, 26 липня, в сесійній залі Конотопської міської ради група молодиків вчинила бійку. За даними поліції, зловмисники були озброєні металевими предметами. Поліції довелось стати між протиборчими сторонами та прийняти удар на себе. В результаті чого постраждали 12 працівників, один з них отримав серйозні тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. Правоохоронець був прооперований і досі знаходиться на лікуванні.

В ході розслідування відкритого по даним подіям кримінального провадження був здобутий фотознімок зловмисника , який пробив голову поліцейському металевим свердлом. З метою встановлення особи зловмисника даний знімок був розповсюджений в людних місцях, засобах масової інформації, тощо. На розшук були зорієнтовані всі підрозділи Національної поліції України, зокрема працівники Департаменту внутрішньої безпеки, карний розшук та слідче управління ГУНП в Сумській області. Поліцією спільно з прокуратурою Сумської області проведений великий комплекс слідчих та оперативно- розшукових заходів.

Як результат - розшукуваного затримано в Києві. Викриття стало для нього повною несподіванкою, заявили у поліції.

Встановлено, що затриманий - спортсмен, студент одного з сумських вищих навчальних закладів, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Майже місяць він переховувався у Києві, застосовуючи засоби конспірації.

Наразі він затриманий відповідно до ст. 208 КПК України. До суду внесено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику оголошено підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років, або довічне ув’язнення.