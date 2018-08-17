Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
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Фото: dtp.kiev.ua
ДТП на Борщагівці
Водій не отримав важких травм
У Києві автомобіль таксі Opel потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула жінка-пасажир. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.
За його даними, аварія сталася на проспекті Курбаса. Автомобіль, рухаючись до мосту Гавела, на повному ходу врізався в бетонний блок.
Від сильного удару жінка-пасажир, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги. Водій не отримав важких травм, поїхав на експертизу.
Жінка-пасажир, яка загинула, не використовувала паска безпеки.
Нагадаємо, колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.