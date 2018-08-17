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    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка

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    ДТП на Борщагівці - Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Борщагівці

    Водій не отримав важких травм

    У Києві автомобіль таксі Opel потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула жінка-пасажир. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, аварія сталася на проспекті Курбаса. Автомобіль, рухаючись до мосту Гавела, на повному ходу врізався в бетонний блок.

    Від сильного удару жінка-пасажир, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги. Водій не отримав важких травм, поїхав на експертизу.

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    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка
    Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка

    Жінка-пасажир, яка загинула, не використовувала паска безпеки.

    Нагадаємо, колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.

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