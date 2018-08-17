Смертельне таксі: на Борщагівці загинула жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Борщагівці

Водій не отримав важких травм

У Києві автомобіль таксі Opel потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула жінка-пасажир. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, аварія сталася на проспекті Курбаса. Автомобіль, рухаючись до мосту Гавела, на повному ходу врізався в бетонний блок.

Від сильного удару жінка-пасажир, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги. Водій не отримав важких травм, поїхав на експертизу.

Жінка-пасажир, яка загинула, не використовувала паска безпеки.

Нагадаємо, колишній народний депутат від партії «Свобода» Ігор Мірошниченко потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва.