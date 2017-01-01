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    Думки вголос

    Київ - захаращене місто

    Якою б потворною не була будівля, у Києві її будуть експлуатувати до останнього
    Мовою оригіналу Современный Киев остается городом, захламленным недостроями, заброшенными стройплощадками, пустующими гигантскими цехами бывших заводов. Огромное количество зданий бывших госучреждений и институтов, которые в 1970-х были новаторскими, а сейчас выглядят убого и неэффективны в эксплуатации. В городе не снесено и не заменено ни одного
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Вчора, 20:34
    • Розсилка
    <span>Недобудований адміністративний будинок біля метро &laquo;</span><span>Лівобережна&raquo;</span>
    Фото: espreso.tv
    Недобудований адміністративний будинок біля метро «Лівобережна»

    Якою б потворною не була будівля, у Києві її будуть експлуатувати до останнього

    Мовою оригіналу

    Современный Киев остается городом, захламленным недостроями, заброшенными стройплощадками, пустующими гигантскими цехами бывших заводов. Огромное количество зданий бывших госучреждений и институтов, которые в 1970-х были новаторскими, а сейчас выглядят убого и неэффективны в эксплуатации. В городе не снесено и не заменено ни одного многоквартирного жилого дома, как бы плохи и неудачны они ни были. Такого понятия, как «моральное устаревание», в украинской архитектуре не знают.

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    Как бы ни уродливо было здание, его будут эксплуатировать до последнего. Где угодно: хоть в центре столицы, хоть на главной площади райцентра. Когда здание окончательно перестанет быть годным для эксплуатации, оно просто будет стоять, зияя пустыми окнами. А поскольку бетон практически вечен – то, похоже, мы этим будем любоваться вечно. Как, например, гигантским недостроем «Нафтогаза» на Левобережной, который на время Евровидения стыдливо закрывали тряпочкой, вместо того чтобы взорвать и вывезти обломки. Или неудавшимся зданием Театрального института на Львовской площади, а ведь это центр города.

    А еще больше зданий, где что-то работает, но, тем не менее, выгодней его снести, построив новое. Особенно это касается больниц и поликлиник, школ, университетов, офисов госструктур.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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