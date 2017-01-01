Київ - захаращене місто

Якою б потворною не була будівля, у Києві її будуть експлуатувати до останнього

Мовою оригіналу Современный Киев остается городом, захламленным недостроями, заброшенными стройплощадками, пустующими гигантскими цехами бывших заводов. Огромное количество зданий бывших госучреждений и институтов, которые в 1970-х были новаторскими, а сейчас выглядят убого и неэффективны в эксплуатации. В городе не снесено и не заменено ни одного

Фото: espreso.tv Недобудований адміністративний будинок біля метро « Лівобережна»

Якою б потворною не була будівля, у Києві її будуть експлуатувати до останнього

Мовою оригіналу

Современный Киев остается городом, захламленным недостроями, заброшенными стройплощадками, пустующими гигантскими цехами бывших заводов. Огромное количество зданий бывших госучреждений и институтов, которые в 1970-х были новаторскими, а сейчас выглядят убого и неэффективны в эксплуатации. В городе не снесено и не заменено ни одного многоквартирного жилого дома, как бы плохи и неудачны они ни были. Такого понятия, как «моральное устаревание», в украинской архитектуре не знают.

Как бы ни уродливо было здание, его будут эксплуатировать до последнего. Где угодно: хоть в центре столицы, хоть на главной площади райцентра. Когда здание окончательно перестанет быть годным для эксплуатации, оно просто будет стоять, зияя пустыми окнами. А поскольку бетон практически вечен – то, похоже, мы этим будем любоваться вечно. Как, например, гигантским недостроем «Нафтогаза» на Левобережной, который на время Евровидения стыдливо закрывали тряпочкой, вместо того чтобы взорвать и вывезти обломки. Или неудавшимся зданием Театрального института на Львовской площади, а ведь это центр города.

А еще больше зданий, где что-то работает, но, тем не менее, выгодней его снести, построив новое. Особенно это касается больниц и поликлиник, школ, университетов, офисов госструктур.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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