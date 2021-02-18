  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
рус
    Думки вголос

    Міська влада Києва має негайно прийняти правила встановлення парканів та шлагбаумів

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зараз маємо те, що міська влада усунулася від вирішення питань дворів та внутрішньомікрорайонних територій - Міська влада Києва має негайно прийняти правила встановлення парканів та шлагбаумів
    Зараз маємо те, що міська влада усунулася від вирішення питань дворів та внутрішньомікрорайонних територій

    Нині люди городять, як кому заманеться

    Йшов повз нові будинки на розі Ревуцького та Вишняківської. Бачу - люди зібралися, щось рулеткою міряють, обговорюють жваво. Розумію, що планують, де ставити ворота й паркан.

    Ох і дратує ця парканізація Києва! А з іншого боку, розумію, що без обмежень подвір'я поглине автомобільний армагеддон.

    Вважаю, що міська влада повинна негайно прийняти правила встановлення парканів та шлагбаумів. Десь вони прийнятні, десь аж ніяк. Десь можливе закриття ночами з вільним проходом вдень. Обмеження для паркування та руху авто, звісно, потрібно...

    Проте, зараз маємо те, що міська влада усунулася від вирішення питань дворів та внутрішньомікрорайонних територій. Тож люди городять, як кому заманеться.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ благоустрій КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Федоренко
    Юрій Федоренко

    Експерт з питань суспільної комунікації

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies