Міська влада Києва має негайно прийняти правила встановлення парканів та шлагбаумів

Зараз маємо те, що міська влада усунулася від вирішення питань дворів та внутрішньомікрорайонних територій

Нині люди городять, як кому заманеться

Йшов повз нові будинки на розі Ревуцького та Вишняківської. Бачу - люди зібралися, щось рулеткою міряють, обговорюють жваво. Розумію, що планують, де ставити ворота й паркан.

Ох і дратує ця парканізація Києва! А з іншого боку, розумію, що без обмежень подвір'я поглине автомобільний армагеддон.

Вважаю, що міська влада повинна негайно прийняти правила встановлення парканів та шлагбаумів. Десь вони прийнятні, десь аж ніяк. Десь можливе закриття ночами з вільним проходом вдень. Обмеження для паркування та руху авто, звісно, потрібно...

Проте, зараз маємо те, що міська влада усунулася від вирішення питань дворів та внутрішньомікрорайонних територій. Тож люди городять, як кому заманеться.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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