Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні (фото)

Кожен день боротьби не був марним, переконаний Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної сотні.

«У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум'я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів... Ми все пам'ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя», – зазначив мер Києва в дописі на своїй сторінці у Facebook.

«Кожен день боротьби – від осені 2013 до лютого 2014 – не був марним. І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України, хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави», – підкреслив Кличко.

Як відомо, до Дня Героїв Небесної сотні, що відзначається 20 лютого, у Києві запланована низка заходів.

18 лютого 2014 року розпочалися розстріли учасників Революції Гідності. Того дня на вулицях Києва загинули 23 людини.

Працівники столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів у центрі Києва.