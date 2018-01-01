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    Думки вголос

    Покарання за парковку: благі наміри і підводні камені

    Водій - сама безправна істота в сучасному суспільстві
    Мовою оригіналу По сути, находясь за рулем, он обладает только одним правом – ехать по четко означенному направлению, в условиях тысяч ограничений. Любое, самое мелкое, даже нечаянное нарушение чревато потерей денег. А Верховная Рада еще больше ограничила права водителей, приняв изменения в «Закон о дорожном движении» и
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 12:05
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    Паркування транспорту у Києві
    фото: znaj.ua
    Паркування транспорту у Києві

    Водій - сама безправна істота в сучасному суспільстві

    Мовою оригіналу

    По сути, находясь за рулем, он обладает только одним правом – ехать по четко означенному направлению, в условиях тысяч ограничений. Любое, самое мелкое, даже нечаянное нарушение чревато потерей денег.

    А Верховная Рада еще больше ограничила права водителей, приняв изменения в «Закон о дорожном движении» и Кодекс об административных правонарушениях. Ужесточились наказания за нарушение правил парковки и стоянки. Принятые поправки в законы разрешают накладывать штраф за нарушение правил парковки на водителя или хозяина авто в их отсутствие, зафиксировав нарушение на фото или видео. Разрешают и регламентируют принудительную эвакуацию авто, чья неправильная парковка мешает или создает угрозу движению.

    И это правильно. Выскажусь в стиле киевского мэра: авто улучшает жизнь только тогда, когда едет, и только тем, кто едет. Когда оно стоит, не едет, оно только мешает. Иногда сотням и тысячам людей. Игнорирование водителями правил парковки, саботаж полицией мер контроля за парковкой и стоянкой машин привел к тому, что Киев превратился в город постоянных пробок.

    Новые нормы законов, упрощающие наказание водителя, я поддерживаю. Водитель и хозяин авто должен быть доступен для контроля и наказания за то, что его машина мешает другим. Я не являюсь сторонником широких гражданских прав водителя. Потому что водитель одним фактом наличия авто и езды ущемляет права сотен неводителей. Хочешь иметь широкие права? Выходи из машины, – и у тебя сразу появится право двигаться или стоять где угодно.

    Разработчики новых норм считают, что они помогут в борьбе с городскими пробками. Может быть. Надеемся. Однако, даже на первый взгляд, есть подводные камни, которые смогут нивелировать или сильно уменьшить ожидаемый эффект от новшеств.

    Первое. Однозначно новые правила будут оспорены в судах адвокатами. Во всех инстанциях. В разных формулировках. Со ссылками на Конституцию, мол, налицо «нарушение прав человека». Можем вспомнить, что именно так судами уже была отменена видеофиксация и выписка штрафов за нарушение скоростного режима.

    Второе. Закон вступит в силу через полгода. Новые законы требуют за это время принятия Кабмином и местными органами власти ряда подзаконных актов. Они могут быть не подготовлены вовремя, и, соответственно, новые нормы не заработают. Такое в истории Украины происходит постоянно.

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    Третье. Если полиция сегодня саботирует контроль за правилами парковки, то какие основания думать, что она перестанет это делать? В руках у МВД сейчас все реестры собственников авто, а без них заочные наказание реализовать невозможно.

    Четвертое, связанное с этими же реестрами. Новый закон предусматривает, что Единый государственный реестр транспортных средств, который ведет МВД, должен стать открытым и общедоступным. Прогнозирую, что эта норма будет опротестована в судах моментально, как противоречащая закону «О защите персональных данных». Никто из нынешних собственников авто не давал МВД право разглашать информацию о своей собственности. Новые регистрации, возможно, будут учитывать этот аспект, но как быть со старыми регистрациями – суд покажет.

    Ну и еще актуальное замечание. Борьба с пробками на дорогах и улицах – это хорошо, однако никуда не девается еще более животрепещущая проблема: хаотичная парковка во дворах многоквартирных домов. С этой проблемой ежедневно сталкиваются миллионы горожан, как водителей, так и пешеходов. Законодательные новшества задачу наведения порядка во дворах, к сожалению, никак не помогают решить. Будем пока обтирать борта машин, стоящих под подъездами полами своих курток.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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