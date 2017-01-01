Мільярдер, який продав квартиру в Києві за криптовалюту, оприлюднив подробиці угоди
- Сьогодні, 18:47
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Новим володарем київської квартири став авторитетний мільярдер Силіконової долини
Україно-американський мільярдер Марк Гінзбург розказав у інтерв'ю «Главкому» подробиці того, як він продав квартиру в Києві за криптовалюту.
«Навколо цієї угоди виникало чимало спекуляцій. Вона проходила під егідою Міністерства юстиції, велику, якщо не вирішальну, роль відіграло Державне агентство електронного урядування. Там підібралась команда грамотних і мислячих людей. З гордістю і повагою можу назвати імена справжніх професіоналів та ентузіастів: Олександра Риженка, Олексія Вискуба та Костянтина Ярмоленка», — розповідає Гінзбург.
За словами мільярдера, ця угода викликала чималий резонанс закордоном. «Про неї писали провідні світові ЗМІ: The New York Times, The Wall Street Journal, Forbes, The Financial Timеs, The Economist. При цьому вони трактували цю угоду не як разовий прецедент, в як певний початок переможного руху технології блокчейн по Україні. Якби це було насправді так!» — говорить Гінзбург.
Бізнесмен зазначає, що усвідомлював: з боку чиновників всіх рівнів до подібних угод буде здійснюватися протидія. «Таким кроком я показав людям, що є можливість вийти з-під свавілля чиновників, — пояснює Гінзбург. — Тоді я щодня отримував по сотні листів від людей з сіл, райцентрів, які писали про те, що за довідку чиновник вимагає від них гроші, схиляє до інтиму — і нічого не можна зробити. Завдяки ж блокчейну вже не буде потрібно звертатися до чиновників різних рівнів, відстоювати довжелезні черги, бігати по ЖЕКах, БТІ, реєстраційних установах, рай-міськ-обладміністраціях. Скільки грошей кожна родина, кожен пересічний українець зекономить на виплаті кимось навмисно придуманих, ніяк необґрунтованих платежів».
До речі, покупцем київської квартири Гінзбурга став Майкл Аррінгтон — мільярдер, один зі стовпів Силіконової долини та один з найбільш поважних бізнесменів у світі інтернету. На питання, навіщо Аррінгтону купляти в Україні квартиру, Гінзбург відповідає, що це була показова угода.
«Ми хотіли показати світові, що є велика країна, в якій можливо не просто продати нерухомість за криптовалюту, а здійснити це з використанням смарт-контракту та повного циклу технології блокчейн», — пояснив мільярдер.
Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра