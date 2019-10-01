«Ні капітуляції»: активісти пікетують Офіс президента Зеленського



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Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції» Фото: Укрінформ

Всі входи в Офіс президента охороняє Національна поліція, наразі обстановка на Банковій спокійна

Близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Серед учасників акції є представники «Нацкорпусу», «Нацдружин» та Всеукраїнського об'єднання «Свобода», повідомляє «Укрінформ».

«На сьогодні ми бачимо чіткий курс до впровадження миру під впливом Російської Федерації... Я вам скажу як військовий — ми не дамо сьогоднішній українській владі жонглювати словами і здавати території так, як вони хочуть, здавати під начебто розведенням військ, під начебто особливим статусом ОРДЛО, під начебто «формулою Штайнмайєра», яка повністю підлаштована під РФ, під окупанта», - зазначив на початку акції керівник Центрального штабу Національного корпусу Родіон Кудряшов.

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції» та розгорнули його навпроти входу до будівлі Офісу.

Всі входи в Офіс президента охороняє Національна поліція. Працюють представники поліції діалогу. Наразі обстановка на Банковій спокійна.

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.