Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського
У центр Києва на Майдан Незалежності прибувають учасники протесту проти «формули Штайнмайєра».
Про це повідомляють очевидці в соцмережах.
Як видно на фото та відео, протестувальників у центрі столиці вже кілька сотень.
Зокрема, один із учасників акції приніс «йолку» для президента.
Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.
Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня
До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».
Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».
Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».