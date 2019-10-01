Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Майдан Незалежності прибувають учасники протесту Фото: Стас Козлюк

Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського

У центр Києва на Майдан Незалежності прибувають учасники протесту проти «формули Штайнмайєра».

Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Як видно на фото та відео, протестувальників у центрі столиці вже кілька сотень.

Зокрема, один із учасників акції приніс «йолку» для президента.

Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».