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    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»

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    На Майдан Незалежності прибувають учасники протесту - Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    На Майдан Незалежності прибувають учасники протесту
    Фото: Стас Козлюк

    Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського

    У центр Києва на Майдан Незалежності прибувають учасники протесту проти «формули Штайнмайєра».

    Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

    Як видно на фото та відео, протестувальників у центрі столиці вже кілька сотень.

    Зокрема, один із учасників акції приніс «йолку» для президента.

    Мітингувальники вимагають відставки президента України Володимира Зеленського.

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    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    Протести проти «формули Штайнмайєра»: Зеленському підготували «йолку»
    Фото: Олександр Аргат, Новини Донбасу

    Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмайєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

    До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

    Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».

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