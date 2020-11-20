  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про коронавірус та місцеве самоврядування

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Про коронавірус та місцеве самоврядування

    Києву катастрофічно не вистачає порядку і деталізації в адміністративному поділі

    Мовою оригіналу

    Коронавирус, информация и местное самоуправление.

    Правительства и мэрии разных стран и городов информируют своих граждан о распространении коронавируса с разной детализацией.

    У нас уровень детализации – область. Это 1,5-3 млн жителей. Конечно, статистика по городам и районам у нас тоже не тайна, но информация о заболеваемости на этом уровне подается фрагментарно. В Киеве детализация - на уровне городского района. По утрам мэр нам рассказывает, сколько в каком районе заболело: Оболонском столько-то, а в Дарницком столько-то.

    Я живу в Дарницком. Район огромный, думаю, 400 тысяч человек проживает. И заболеть могли где угодно: на Красном хуторе в частном секторе, в каком-то из новых жилмассивов, или в хрущевках Рембазы, где зелено и парк рядом…

    Но я этого не могу узнать. Хотя информация эта есть, и она не секретная. Просто власти сами не умеют выделять в городе понятные всем жителям районы/микрорайоны. Киеву катастрофически не хватает порядка и детализации в административном делении.

    А пишу я об этом потому, что случайно попал на информацию о коронавирусе из Ташкента. Город, который равен по населению Киеву, разделен не только на 11 райнов (примерно, как Киев), но и на 514 махаллей и кварталов, где осуществляется самое низовое, доступное всем жителям самоуправление. И мэрия на протяжении карантина «окрашивает» для ташкентцев эти махалли в красный, желтый или зеленый цвета, которые означают разную степень карантинных ограничений, в зависимости от статистики заболеваний. Я не уверен, что эта мера суперэффективна, но что она информативна для жителей – это точно. И ограничения в огромном городе вводятся и отменяются не огульно для всех, а сегментировано по уровню опасности.

    Очень важно, что эти махалли и кварталы имеют четко очерченные границы, в них избираются председатели, которые имеют помощников. Эти люди едва ли не в лицо знают жителей своих махаллей и кварталов, знают и по мере сил решают проблемы жителей.

    Киев остро нуждается в подобном подходе к развитию самоуправления и идентификации городских территорий.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ самоврядування коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    Герман Обухов
    Герман Обухов

    Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

    Олексій Давиденко
    Олексій Давиденко

    Політик

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies