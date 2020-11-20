Кияни отримують знижку на комунальні послуги: хто може зекономити

У столиці діє пільговий період оплати комунальних послуг

Для киян, які сплачують за комунальні послуги до кінця місяця, діє знижка. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Нагадаю, що в столиці діє пільговий період сплати за комунальні послуги. І, якщо до пандемії знижку в 10% отримували ті, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця», – сказав мер.

Він підкреслив, що від рівня сплати за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці.

«Місто має платити за газ, воду, пальне. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплатню, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж. Тому прошу киян: сплачуйте за послуги вчасно», – наголосив Кличко.

Також мер нагадав, що навесні цього року місто створило кілька онлайн-сервісів для киян.

«І кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств «Центр комунального сервісу» та «Головний інформаційно-обчислювальний центр. Також ми продовжуємо безкоштовно навчати киян користуватися онлайн-сервісами з оплати комунальних послуг та дистанційно вирішувати питання зі сфери ЖКГ. Навчання на курсах у «Центрі комунального сервісу» за два роки пройшли понад 3 тисячі мешканців столиці», – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що вміння користуватися такими сервісами особливо важливе для людей старшого віку, щоб вони не стояли в чергах, аби сплатити за комунальні послуги.