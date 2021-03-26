Про технологічну відсталість України та прибирання вулиць

Київські комунальники не можуть нормально прибрати вулиці, бо заважають припарковані авто

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Много говорят о технологической отсталости Украины. Увы, это так. Мы утратили (или даже не имели никогда) навыки и познания в элементарном.

Например, даже в таком, казалось бы примитивном, как уборка улиц. Вот фото. На нем люди в красных жилетках метлами и совковыми лопатами соскребают землю с обочин киевской улицы. Цель у них хороша, но получается плохо. Им мешают припаркованные машины.

Как бы это сделали специалисты, умеющие убирать улицы. Во первых, граждане были бы заранее проинформированы специальным знаком и объявлением. Например, таким: «уборка улицы в четверг с 9-00 до 13-00. Машины не ставить под угрозой эвакуации».

Затем по свободной улице проехал бы специальные трактор и за полчаса все убрал. Что интересно, такие уборочные машины у киевских коммунальщиков есть, но они не могут ими пользоваться, поскольку мешают припаркованные авто. Поэтому единственный доступный инструмент – совковая лопата.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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