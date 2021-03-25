У Луцьку вантажівка із піском ледь не розчавила маршрутку. Є постраждалі (відео)

За допомогою до медиків звернулося шестеро пасажирів та водій маршрутного таксі

У четвер, 25 березня, у Луцьку відбулася ДТП за участю пасажирського автобуса і вантажівки, у результаті чого постраждали семеро людей. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Автопригода трапилася о 12:30 на вулиці Ківерцівській. Зіткнулися маршрутне таксі «Богдан» та вантажівка ЗІЛ із причіпом. За допомогою до медиків звернулося шестеро пасажирів та водій маршрутного таксі.

Судячи з кадрів, автобус ударом зім'яло досить сильно. Після аварії в кабіні автобуса не виявилося скла.

Крім того, Департамент муніципальної варти опублікував відео моменту аварії. Справжнє диво, що в аварії більше ніхто серйозно не постраждав.

Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На Житомирщині поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду із трьома загиблими. Водій автомобіля Volkswagen Passat на значній швидкості намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху. Після бокового зіткнення із ним некерований Volkswagen винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF із напівпричепом.