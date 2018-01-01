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    Думки вголос

    Стихійна автостанція біля метро «Харківська» та мовчання столичної влади

    А ви, громадяни кияни та гості столиці, шукайте нове місце, звідки будете їздити своїми заміськими маршрутами
    Мовою оригіналу Я живу с окнами на оживленную городскую магистраль и автомобильную развязку. Это не очень хорошо с точки зрения экологии и эстетики, но постоянно дает поводы для анализа и выводов о работе городских служб и властей. Что я наблюдаю. В Дарницком районе возле метро «Харьковская» уже лет 20 как сложилась и функционирует
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 19:59
    • Розсилка

    А ви, громадяни кияни та гості столиці, шукайте нове місце, звідки будете їздити своїми заміськими маршрутами

    Мовою оригіналу

    Я живу с окнами на оживленную городскую магистраль и автомобильную развязку. Это не очень хорошо с точки зрения экологии и эстетики, но постоянно дает поводы для анализа и выводов о работе городских служб и властей.

    Что я наблюдаю. В Дарницком районе возле метро «Харьковская» уже лет 20 как сложилась и функционирует стихийная автостанция. Собственно, никаких признаков автостанции нет, есть просто хаотично припаркованные и движущиеся автобусы, увозящие пассажиров по окрестным селам, городам, на Борисполь, Переяслав, Черкассы… Останавливается экспресс на аэропорт «Борисполь». Тут же остановка нескольких оживленных городских маршрутов. Происходит посадка-высадка челноков, развозящих работников в аэропорт и другие объекты. Находят себе место таксисты, часами простаивая в ожидании залетного пассажира и мешая другим.
    В общем, по любым меркам, это крупный транспортный хаб. Им ежедневно пользуются тысячи, а то и десятки тысяч людей.

    Да, там бардак. Не знающий расположения автобусов человек просто теряется в этом хаосе. Там намусорено и наплевано, сумку на асфальт поставить противно. Сесть негде, навеса над головой нет. Грязные и пыльные маршрутки, грязные и мрачные водители.

    Но этому бардаку 20 лет. Уже стали взрослыми люди, начинавшие ездить в Переяслав к бабушке у мамы на коленях. Эта услуга – автостанция, нужна людям в этом месте. И за все эти годы городские власти даже пальцем не пошевелили, чтобы навести там порядок, организовать настоящую оборудованную легальную автостанцию. А это ведь не капитальное строительство. Просто разметка, указатели маршрутов и времени отправления, легкая крыша от дождя в местах ожидания.

    Ни-че-го. Только периодические угрозы разогнать всех оттуда. Без альтернативы. Подобного рода площадок изначально было в районе несколько, около каждой станции метро и авторазвязки («Осокорки», «Позняки»). За годы все они оказались застроены лабиринтами киосков и стационарными торговыми центрами. За счет удобства пешеходов и автобусов. Водителям приходится демонстрировать чудеса маневрирования, а пассажиры там при ожидании и посадке подвергаются ежеминутной опасности попасть под машину или другой автобус.

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    И вот на последнюю свободную такую площадку, где стихийная автостанция возле метро «Харьковская», приходят перемены. Автобусы прогнали. Водители растыкивают свои машины вторыми-третьими рядами вдоль улиц. Пассажиры мечутся в поисках нужного рейса, потому-то на привычном месте автобуса нет. А это сотни и тысячи человек!

    Городская власть молчит. Ни объявления, ни плаката, что же произошло? Что будет на месте привычной остановки? Может быть, таки оборудуют автостанцию?

    Вряд ли. Мужчина-сторож у закрытого шлагбаума грустно шутит: «Рошен» тут будет»… А может, не шутит. Скорее всего, там, действительно будут ряды киосочной торговли или капитальный торговый центр, как и везде в подобных местах.

    А вы, граждане киевляне и гости столицы, ищите новое место, откуда будете ездить по своим загородным маршрутам. Это не наше, городских властей, дело. И что будет строиться на освобожденном от вас месте, мы вам не скажем. А то еще возмущаться начнете. Вот построим, приходите за конфетами.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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