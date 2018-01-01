У Києві пройшов «Марш за майбутнє» (відео)

Попередній «марш за імпічмент» відбувся 17 грудня

У центрі Києва розпочався «Марш за майбутнє», учасники якого вимагають відставки чинного президента Петра Порошенка. Правоохоронці супроводжують марш. Про це повідомляє РБК-Україна. Станом на 12:00 неділі на акцію в парк Тараса Шевченка прийшли близько 1000 людей. правоохоронці супроводжують марш. У парку чергувала швидка допомога. У



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Попередній «марш за імпічмент» відбувся 17 грудня

У центрі Києва розпочався «Марш за майбутнє», учасники якого вимагають відставки чинного президента Петра Порошенка. Правоохоронці супроводжують марш. Про це повідомляє РБК-Україна.

Станом на 12:00 неділі на акцію в парк Тараса Шевченка прийшли близько 1000 людей. правоохоронці супроводжують марш.

У парку чергувала швидка допомога. У планах пройти колонами по вулиці Володимирській до Європейської площі.

Як пише «Громадське», учасники акції тримають плакати: «Імпічмент президенту Порошенку».

«Ми... висували дуже прості вимоги — ухвалити закон про імпічмент, створити антикорупційний суд, прийняти новий закон про вибори та скасувати депутатську недоторканність. Натомість ми отримали політичний терор та репресії, арешти, переслідування і сфабриковані кримінальні справи», — зазначено у повідомленні, яке розміщено на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі