Столична станція метро «Вирлиця» потребує захисту від затоплення

Повноводе озеро є джерелом небезпеки для станції метро «Вирлиця»

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Внимательно слежу за дискуссией относительно нового строительства на берегу озера «Вырлица».

Есть аспект экологический, о нем много говорят, – сохранение деревьев и зеленой территории, которые очень не лишние на плотно застроенной технологии.

А оказалось, что есть аспекты и технологические. А именно – защиты от воды требует станция метро «Вырлица». Я не удивлен, что проявляется такая проблема. Лично в разное время видел капающую воду, текущие ручейки воды. Я так понимаю, что работники метро по мере необходимости аварийно устраняют протекания. Но это пока протекания небольшие. А если метро столкнентся с мощным потоком воды? Например, после сильнейшего ливня, которые у нас не часто, но бывают. Или после изменения уровня воды в самом озере, которое находится в считанных десятках метров от станции «Вырлица» и тоннеля метро.

И чего-то вот вспомнилась свосем недавняя, июльская трагедия в китайском Чжэньчжоу, где в результате затопления метро погибло 12 человек. А несколько лет назад в московском метро в туннель проникли воды из подземной реки. Кстати, русские предвидели такую проблему, даже сняли на эту тему фильм-катастрофу «Метро», где ярко показали, что может быть, если внешние воды (у них это была река), попадут в тоннель, где проложены рельсы под напряжением.

У нас таким источником опасности служит полноводное озеро.

Решением проблемы предлагаются берегоукрепляющие работы. Чтобы потенциальные риски не перерости в реальную проблему. Я так понимаю, что эту дорогостоящую работу готовы проделать представители бизнеса в рамках подготовки работ по застройке и развитию территории. Говорят, что сейчас это сделать возможно. Но если статус озера будет изменен (на заповедник или заказник), то все усложнится.

Не хотелось бы в нашем метро иметь такие риски.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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