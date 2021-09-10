У Києві сталась масштабна пожежа, загинула жінка

Квартира на восьмому поверсі будинку вигоріла повністю

У столиці вночі сталась масштабна пожежа. У результаті пожежі в житловому будинку загинула жінка, евакуйовано шістьох осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Facebook у п'ятницю вранці.

Рятувальники пишуть, що в ході операції ще 50 осіб були «виведені на безпечну відстань».

«10 вересня о 01:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Щусєва, 8-А, що у Шевченківському районі столиці», – зазначено в повідомленні.

По прибуттю, пожежники встановили, що пожежа виникла на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку і поширилася на чотири балкони трьох квартир на дев’ятому поверсі.

О 03:25 пожежникам вдалося локалізувати займання, а о 4:13 – ліквідувати.

«У ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження», – йдеться в повідомленні.

У результаті пожежі квартира на восьмому поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено чотири балкони на дев’ятому поверсі.

На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 фахівців особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.