У Києві до літа потрібно запустити пороми

У всьому світі пором - це дуже популярний спосіб переправи через річки. Він бюджетний і легкий в експлуатації

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Приближается теплый сезон, и сейчас самое время к нему готовиться. Хочу обратить внимание бизнеса и, главное, городских властей на одну популярную ранее, но ныне несправедливо забытую возможность.

Когда-то в Киеве был паром. Он в теплое время года возил людей с Русановки на южную (дальнюю от метро) оконечность Гидропарка. Сейчас туда мало кто забредает – далеко от транспорта. А паром был бешено популярен. В теплые выходные дни он набивался битком. Я даже переживал, чтобы не потонул. Очереди были огромные.

Проезд на пароме стоил денег, не помню сколько. Но я не сомневаюсь, что его рентабельность была высочайшей. За рейс переправлялось, может, 100 пассажиров. Основное время тратилось на посадку-высадку. А сам рейс – три минуты через 300-метровый пролив. Управляли паромом (плоскодонная посудина со слабеньким мотором) капитан и один матрос, который и концы отдавал, и деньги с пассажиров собирал.

Киев прекрасен Днепром и своими островами, расположенными практически в центре города. Это уникальная ситуация для большого столичного города. Я бы сказал – это роскошь иметь в центре столько зеленой незастроенной, почти девственной территории.

Но киевляне очень локально могут пользоваться таким чудом. Доступ на эти острова, увы, ограничен. Это Гидропарк в районе метро и километрового радиуса вокруг (дальше люди почти не идут), Труханов остров в районе Пешеходного моста (прекрасная локация, но тоже с ограниченным радиусом), и в какой-то степени около Московского моста. Вот три точки, куда человек может реально добраться. Дальше забираются велосипедисты, хулиганы и бомжи.

А ведь дать доступ к большему количеству мест несложно. И не нужны для этого прожекты канатных дорог, о которых почему-то говорят городские власти. Запустите паромы. Это не сложно технически. Не сомневаюсь, что частные перевозчики могут наладить регулярное паромное пассажирское сообщение уже к этому лету.

Одной из востребованных точек переправы может стать описанное выше место Русановка – южная оконечность Гидропарка. Второй точкой Подол (Почтовая площадь, речной вокзал) – Труханов остров. Там вообще наплыв людей может быть огромный. Потому-что используемый сейчас Пешеходный мост хоть и красив, но неудобен по своей доступности.

Оболонь и прогулочную набережную паромы могут связать с косой и островами. Потому что набережная хороша, но там недостаток пляжей, а на островах с пляжами поинтересней может быть.

Я, честно говоря, даже удивлен, что такой естественный для речного города транспорт, как пассажирский паром, никак в Киеве не используется. Во всем мире это очень популярный способ переправы через реки. Он совершенно малозатратен и легок в эксплуатации.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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